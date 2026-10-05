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Dünya Komşu teyakkuzda! Birçok kuruma yönelik bomba ihbarları alındı
Dünya

Komşu teyakkuzda! Birçok kuruma yönelik bomba ihbarları alındı

Yeniakit Publisher
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Komşu teyakkuzda! Birçok kuruma yönelik bomba ihbarları alındı

Batımızdaki komşu ülkelerden olan Bulgaristan'da, başta başkent Sofya olmak üzere birçok kuruma ilişkin bomba ihbarları alındı. Ülke ihbarlara karşı alarma geçti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede çeşitli kamu kurumları, adliyeler ve eğitim kurumlarına yönelik bomba ihbarları yapıldı.

Benzer ihbarların, Filibe (Plovdiv), Köstendil, Montana, Razgrad, İsperih, Lofça (Lovech), Pazarcık, Burgaz, Hasköy (Haskovo), Sliven ve Blagoevgrad'ın yanı sıra ülkenin farklı bölgelerindeki kurumlara ulaştığı belirtildi.

İhbarların ardından bazı kurumlarda çalışanların tahliye edildiği, polis ekiplerinin ise binalarda güvenlik kontrolleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

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