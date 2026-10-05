Ali Karahasanoğlu’ndan Şamil Tayyar’a “mış mış” tepkisi!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Mış mış da mış mış öyle mi Şamil?” başlıklı köşe yazısında fon soruşturması etrafındaki tartışmaları mercek altına aldı.

Karahasanoğlu, iddiaların kamuoyuna yansıdığı ilk gün konuya ilişkin tavrını açıkça ortaya koyduğunu hatırlatarak, Özata hisselerindeki dikkat çekici yükselişin savunulamayacağını ifade etti.

“HAK DEĞİL, HELAL DEĞİL”

Karahasanoğlu, daha önceki yazısındaki “Kim yaparsa yapsın... Hak mı? Değil. Savunulacak bir yönü var mı? Yok” sözlerini hatırlattı.

Buna rağmen sosyal medyada kendisinin eski AK Partili bakanı ve eşini savunduğu yönünde paylaşımlar yapıldığını belirten Karahasanoğlu, tavrını şu sözlerle netleştirdi:

“Eski bakan da olsa, eşi de olsa... 255 TL’ye alınan hissenin 6 ayda 4500 TL’ye çıkması hak değildir, helal değildir, masum değildir... Hesabı sorulmalıdır.”

ŞAMİL TAYYAR’A “MIŞ MIŞ” TEPKİSİ

Karahasanoğlu, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’ın, “Fon krizinin arkasında ABD varmış, İsrail varmış. Hükümete darbe planıymış” şeklindeki paylaşımına da tepki gösterdi.

Tayyar’ın kullandığı “mış” ifadesinin dış müdahale ihtimalini küçümseyen bir yaklaşım taşıdığını kaydeden Karahasanoğlu, Gazze’de yaşananlar ve Batılı ülkelerin İsrail’e verdiği desteğin ardından bu ihtimallerin alaya alınamayacağını ifade etti.

Karahasanoğlu, fon soruşturmasında adı geçen herkesin siyasi kimliğine bakılmadan hesap vermesi gerektiğini ancak olayın siyasi iktidara yönelik bir operasyona dönüştürülme ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“İMAMOĞLU İÇİN AYNI SERTLİK NEREDE?”

Karahasanoğlu yazısında, fon soruşturmasında gösterilen sert tavrın Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarında gösterilip gösterilmediğini de sorguladı.

İmamoğlu dosyasında gündeme gelen para, taşınmaz ve ödeme iddialarını hatırlatan Karahasanoğlu, Şamil Tayyar’ın buradaki dilinin fon tartışmasındaki kadar sert olmadığını kaydetti.

Karahasanoğlu, eski AK Partili isimlerle ilgili iddialarda sert bir tutum alınırken diğer siyasi çevreler söz konusu olduğunda daha temkinli bir dil kullanılmasını eleştirerek, hesap sorulacaksa bunun siyasi kimlik gözetmeden herkese uygulanması gerektiğinin altını çizerek önemli tespitleri okuyucuları ile paylaştı.

KARAHASANOĞLU'NUN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>