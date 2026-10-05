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Gündem ABD İsrail’e 3 bin asker konuşlandırdı!
Gündem

ABD İsrail’e 3 bin asker konuşlandırdı!

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ABD İsrail’e 3 bin asker konuşlandırdı!

Soykırımcı İsrail merkezli Walla, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İsrail’in farklı bölgelerinde yaklaşık 3 bin asker bulundurduğunu aktardı. Amerikan askerlerinin hava savunmasından lojistiğe, karargâh görevlerinden pilot ve destek ekiplerine kadar farklı alanlarda görev yaptığı belirtilirken, önümüzdeki haftalarda bölgeye yeni askeri birlik ve uçak takviyelerinin yapılabileceği kaydedildi.

Orta Doğu'daki askeri hareketlilik sürerken ABD'nin İsrail'deki askeri varlığına ilişkin dikkat çeken bilgiler gündeme geldi.

İsrail merkezli Walla'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgilere göre ABD ordusunun halihazırda İsrail'in farklı noktalarında yaklaşık 3 bin askeri personeli bulunuyor.

ABD ASKERLERİNİN GÖREVLERİ AÇIKLANDI

Haberde Amerikan askeri personelinin tek bir görev için bölgede bulunmadığı belirtildi.

ABD askerlerinin; hava savunma sistemleri, pilot ve destek ekipleri, lojistik faaliyetler, karargâhlar ve farklı askeri görevlerde konuşlandırıldığı aktarıldı.

ABD ordusunun son haftalarda bazı personelini değiştirdiği de belirtilirken bunun görev süreleri tamamlanan birliklerin yerine yenilerinin getirildiği rutin rotasyon kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

YENİ ASKER VE UÇAK TAKVİYESİ GÜNDEMDE

Bununla birlikte Walla'ya konuşan kaynaklar, bölgedeki olası bir askeri tırmanışa karşı hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

Önümüzdeki haftalarda yeni askeri birliklerin ve uçakların bölgeye takviye edilmesinin beklendiği ifade edildi.

Üst düzey bir güvenlik kaynağı, İsrail'in karşı karşıya bulunduğu aktörlerin ABD ve İsrail'deki seçim süreçlerini yakından takip ettiğini belirterek saldırılar üzerinden siyasi sürecin etkilenmesi ihtimalinin değerlendirildiğini öne sürdü.

Kaynak ayrıca olası saldırılara İsrail'in bu kez çok daha sert karşılık vereceği yönünde tehditte bulundu.

GÖZLER İRAN'A ÇEVRİLDİ

Haberde İran'ın da ABD'nin kendisine yönelik askeri harekât başlatıp başlatmayacağı konusunda değerlendirmeler yaptığı aktarıldı.

Tahran yönetiminin Washington ile yürütülen müzakere sürecinde ABD'nin askeri hazırlıklarını da dikkate aldığı kaydedildi.

ABD'nin İsrail'deki yaklaşık 3 bin kişilik askeri varlığına ilişkin haber, bölgede tansiyonun yeniden yükselme ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde dikkat çekti.

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