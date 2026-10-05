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Gündem İsrail’den “dijital kıyamet” hazırlığı! Türkiye için kritik uyarı
Gündem

İsrail’den “dijital kıyamet” hazırlığı! Türkiye için kritik uyarı

Yeniakit Publisher
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İsrail’den "dijital kıyamet" hazırlığı! Türkiye için kritik uyarı

Teknolojik sistemlere bağımlılığın giderek artması yeni güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Eski MSB Muhabere ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun teknolojiye ilişkin açıklamalarına dikkat çekerek büyük çaplı bir siber saldırı dalgasına karşı uyardı. Türkiye’nin kendi mobil güvenlik ekosistemini kurması gerektiğini belirten Büyükbaş, “Kâbus gecesi ya da günü gelmeden tedbirlerimizi almamız bir millî güvenlik meselesidir” dedi.

Dünyada savaşların boyutu değişirken kritik altyapılar, iletişim sistemleri ve dijital ağlar da ülkeler arasındaki mücadelenin önemli cephelerinden biri haline geldi.

Eski Millî Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş, soykırımcı İsrail'in teknolojik kapasitesi ve muhtemel siber operasyonlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“YENİ BİR SALDIRI DALGASININ HABERCİSİ”

Netanyahu'nun son dönemde teknoloji ve dijital sistemlere ilişkin verdiği mesajları değerlendiren Büyükbaş, şu uyarıda bulundu:

“Netanyahu'nun hareketi yeni ve büyük çaplı bir saldırı dalgasının habercisidir.”

Olası bir siber saldırının yalnızca bilgisayarları hedef almayacağına dikkat çeken Büyükbaş, elektrik şebekelerinden finans sistemlerine, ulaşımdan elektrikli araçlara kadar günlük hayatın birçok alanının risk altında kalabileceğini ifade etti.

Büyükbaş, “Bir sabah uyandığınızda elektrik şebekeleri, maliye siber ağı, trenler, otoyollar, köprüler, elektrikli araçlar ve teknoloji ürünü tüm kullanım unsurları felç edildiğinde tehdidin mahiyetini anlamış olursunuz” dedi.

LÜBNAN'DAKİ ÇAĞRI CİHAZI SALDIRILARINI HATIRLATTI

Lübnan'da binlerce çağrı cihazının eş zamanlı olarak patlatıldığı saldırıları hatırlatan Büyükbaş, modern çatışmaların artık yalnızca tank, uçak, füze ve insansız hava araçlarıyla yürütülmediğine dikkat çekti.

Dijital altyapılara yapılabilecek müdahalelerin toplumların günlük hayatını kısa süre içerisinde felç edebilecek sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

UNIT 8200 AYRINTISI

Büyükbaş, İsrail Askerî İstihbaratına bağlı Unit 8200 birimine de dikkat çekti.

Sinyal istihbaratı, veri analizi ve siber operasyonlarla ilişkilendirilen birimde yetişen çok sayıda teknoloji uzmanının daha sonra siber güvenlik, yazılım ve veri alanlarında özel sektöre geçtiğini belirten Büyükbaş, bunun geniş bir teknoloji ve istihbarat ağı meydana getirdiğini ifade etti.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK SORULAR

Türkiye açısından yapılması gereken güvenlik analizine de değinen Büyükbaş, devlet kurumlarında kullanılan telefonlardan işletim sistemlerine, bulut altyapılarından yabancı yazılımlara kadar geniş kapsamlı bir inceleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Büyükbaş'a göre kritik soru ise şu:

“Siyonizmin startını verdiği dijital kıyamet başladığında karşılaşacağımız manzara ne olur?”

“TÜRKİYE KENDİ EKOSİSTEMİNİ KURMALI”

Türkiye'nin yabancı teknoloji altyapılarına bağımlılığını azaltması gerektiğini vurgulayan Büyükbaş, ASELSAN'ın 1990'lı yıllarda geliştirdiği 1919 model cep telefonunu hatırlattı.

Türkiye'nin yalnızca yerli bir telefon üretmesinin yeterli olmayacağını belirten Büyükbaş; ASELSAN, TÜBİTAK BİLGEM, HAVELSAN, üniversiteler, yerli siber güvenlik şirketleri ve yazılım geliştiricilerinin ortak bir hedef doğrultusunda buluşturulması gerektiğini ifade etti.

Büyükbaş, “Türkiye’nin ihtiyacı bir telefon değil, bir ekosistemdir” diyerek dijital bağımsızlığın millî güvenliğin temel unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı.

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Yorumlar

Mehmet

Aselsanın 1919 modelinin iç hainler tarafından nasıl yok edildiğini biliyoruz. İçerdeki hainlerden de kurtulmalıyız.

selim

GÜNAYDIN 2005 yılında Türk telekom sistemlerini yur dışına müdahale edile bilecek şekilde yenileyip satıldı zamanında söylendi duyan olmadı şimdi günaydınnn
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