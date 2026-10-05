Rusya'dan 'yok artık' dedirten çıkış: Fiyatlar Türkiye yüzünden arttı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rus basınında Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir habere imza atıldı. Haberde kömür fiyatlarının Türkiye yüzünden arttığı vurgulandı.
Türkiye’deki yüksek talep, küresel yakıt fiyatları ve navlun artışı, Rus kömürünün Baltık’taki fiyatını üç yılı aşkın sürenin zirvesine taşıdı.
Vedomosti’nin incelediği Fiyat Endeksleri Merkezi verilerine göre, Rus kömürünün Baltık Denizi limanlarındaki ihracat fiyatı eylül sonunda üç yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Isıl değeri 6.000 kcal/kg olan termal kömürün Baltık limanlarında gemide masrafsız teslim (FOB, “gemiye yükleme dahil”) esasına göre fiyatı, 25 Eylül’de ton başına 89 dolara ulaştı. Fiyat en son Nisan 2023’te bu seviyenin üzerindeydi. Eylülde yüzde 13 yükselen fiyat, yılbaşından bu yana yüzde 31 arttı.
Vedomosti’ye açıklama yapan Fiyat Endeksleri Merkezi temsilcisi, ihracat fiyatındaki yükselişin dünya piyasasında kömür fiyatlarının artmasından, Türkiye’deki yüksek talepten ve Rusya’nın güneyindeki terminallerden Baltık limanlarına yönlendirilen yükler nedeniyle kuru yük gemilerinin navlun ücretlerinin yükselmesinden kaynaklandığını belirtti. Aynı ısıl değere sahip Rus kömürünün ihracat fiyatı ise eylülde Taman Limanı’nda ton başına 85 dolar seviyesinde kalırken, Uzak Doğu limanlarında yüzde 5 artarak ton başına 116 dolara çıktı.