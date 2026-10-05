  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanlardan korkutan uyarı! Adana ve Osmaniye'de deprem fırtınası başladı Ateşkes yine hiçe sayıldı! İşgal ordusu Lübnan’ın güneyini vurdu İspanya’yı şiddetli yağış vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti Depremin şiddeti dağları sarstı! Kozan'da dev kaya kütlesi dehşet saçtı Dosyadan Lütfü Türkkan da çıktı! Yargıda rüşvet soruşturması son virajda İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti! "Yedi şartımız kabul edilmeden boğaz açılmayacak" Bakan Yusuf Tekin'den YKS açıklaması: Sistem ve usul değişikliği yok İslam dünyasından tarihi çağrı! "İslami Birleşmiş Milletler kurulmalı" Adana ve Osmaniye sallandı! Bakan Kurum'dan yüreklere su serpen açıklama Akdeniz beşik gibi! Bir şiddetli deprem de Osmaniye'de
Gündem Vahap Seçer ve iki belediye başkanı hakkında sıcak gelişme
Gündem

Vahap Seçer ve iki belediye başkanı hakkında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Vahap Seçer ve iki belediye başkanı hakkında sıcak gelişme

Yürütülen soruşturma kapsamıda gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

 

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli, 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

 

 Vahap Seçer ve diğer belediye başkanları sabah saat 04.30'da sağlık kontrolü için Mersin Şehir Hastanesi'ne getirildi. Seçer ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı
İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı

Gündem

İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı

Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme
Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme

Gündem

Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme

Beyoğlu’nda gece kulüplerine büyük operasyon! "Yüksek hesap" tuzağına mühür
Beyoğlu’nda gece kulüplerine büyük operasyon! “Yüksek hesap” tuzağına mühür

Gündem

Beyoğlu’nda gece kulüplerine büyük operasyon! “Yüksek hesap” tuzağına mühür

Korkunç çete Zen Pırlanta'nın sahiplerini hedef aldı! Polisin dev operasyonuyla 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Korkunç çete Zen Pırlanta'nın sahiplerini hedef aldı! Polisin dev operasyonuyla 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Gündem

Korkunç çete Zen Pırlanta'nın sahiplerini hedef aldı! Polisin dev operasyonuyla 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23