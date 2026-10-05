Korkunç olay! İş hanında asansör 3 kat aşağı düştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Zonguldak’ta bir iş hanında asansör henüz bilinmeyen bir sebeple 3 kat aşağı düştü.
Zonguldak’ta sabah saatlerinde korkutan bir asansör kazası yaşandı.
Olay, sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi’ndeki bir iş hanında meydana geldi. İş hanının asansörü, bilinmeyen bir nedenle 3 kat aşağı düştü. Asansörde bulunan Kazım K. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle asansör boşluğundan çıkarılan Kazım K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenilen Kazım K.’nin tedavisine başlandı.
Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.