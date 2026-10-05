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Yaz bitti diye üzülenlere iyi haber! Ülke genelinde güneş açacak!

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Yaz bitti diye üzülenlere iyi haber! Ülke genelinde güneş açacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Perşembe ve Cuma gününden itibaren güneşli hava ülke genelinde etkisini gösterecek.

#1
Foto - Yaz bitti diye üzülenlere iyi haber! Ülke genelinde güneş açacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre Türkiye genelinde haftanın ilk üç günü, doğu ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Perşembe ve cuma günleri yağışlar kesilerek hava açacak.

#2
Foto - Yaz bitti diye üzülenlere iyi haber! Ülke genelinde güneş açacak!

DÜŞÜK SICAKLIKLAR ETKİLİ OLACAK Bugün Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava beklenirken İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklıklar batıda 19-27, doğuda ise yağış alan yerlerde 15-21 derece aralığında öngörülüyor. Gece sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 1-10 dereceye kadar düşüyor.

#3
Foto - Yaz bitti diye üzülenlere iyi haber! Ülke genelinde güneş açacak!

SAĞANAKLARIN ETKİSİ DEVAM EDECEK Salı günü batı bölgelerde parçalı bulutlu ve güneşli havanın devam etmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

#4
Foto - Yaz bitti diye üzülenlere iyi haber! Ülke genelinde güneş açacak!

YAĞMURUN HAKİMİYETİ SÜRÜYOR Çarşamba günü yağışlı havanın doğuda devam etmesi bekleniyor. Batıda ise sıcaklıkların 20-30 derece bandında seyredeceği öngörülüyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde gece sıcaklıklarının yer yer 1-5 derece civarında kalacağı tahmin ediliyor.

#5
Foto - Yaz bitti diye üzülenlere iyi haber! Ülke genelinde güneş açacak!

GÜNEŞLİ HAVA ETKİSİNİ GÖSTERECEK Cuma günü ülkenin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. En yüksek sıcaklıkların Ege ve Akdeniz kıyılarında 24-33, iç kesimlerde 20-26, Doğu Anadolu'da ise 17-23 derece civarında olacağı öngörülüyor.

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