  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanlardan korkutan uyarı! Adana ve Osmaniye'de deprem fırtınası başladı Ateşkes yine hiçe sayıldı! İşgal ordusu Lübnan’ın güneyini vurdu İspanya’yı şiddetli yağış vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti Depremin şiddeti dağları sarstı! Kozan'da dev kaya kütlesi dehşet saçtı Dosyadan Lütfü Türkkan da çıktı! Yargıda rüşvet soruşturması son virajda İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti! "Yedi şartımız kabul edilmeden boğaz açılmayacak" Bakan Yusuf Tekin'den YKS açıklaması: Sistem ve usul değişikliği yok İslam dünyasından tarihi çağrı! "İslami Birleşmiş Milletler kurulmalı" Adana ve Osmaniye sallandı! Bakan Kurum'dan yüreklere su serpen açıklama Akdeniz beşik gibi! Bir şiddetli deprem de Osmaniye'de
Dünya Sam Amca'nın B-1 paniği: Uçaklarını apar topar çekti
Dünya

Sam Amca'nın B-1 paniği: Uçaklarını apar topar çekti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sam Amca'nın B-1 paniği: Uçaklarını apar topar çekti

Siyonizm sevdalısı Batılı güçlerin ve Washington yönetiminin Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren kirli politikaları bu kez İngiltere topraklarında patlak verdi. İngiltere’deki RAF Fairford hava üssünde konuşlu ABD'ye ait stratejik B-1 Lancer ağır bombardıman uçakları, kaynağı belirsiz "İran tehdidi ve patlayıcı kumpası" iddialarının ardından apar topar ABD'deki ana üslerine geri çekildi.

ABD, İngiltere’deki RAF Fairford hava üssünde konuşlu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını, henüz ayrıntıları açıklanmayan yeni bir tehdit nedeniyle ABD'deki ana üslerine geri çekti.

ABD'li yetkililer, uçakların bölgedeki farklı bir üsse kaydırılması yerine doğrudan ABD'ye geri götürülmesinin oldukça sıra dışı ve kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Uçakların geri çekilme kararı, üssü hedef alan İran bağlantılı bir komplo iddiasıyla yürütülen soruşturmanın hemen ardından geldi:

27 Eylül'de üs yakınlarında patlayıcı ve terör şüphesiyle 23 ila 25 yaşları arasında beş İngiliz vatandaşı gözaltına alındı.

Araçlarında patlayıcı bulunmaması üzerine kefaletle serbest bırakılan bu kişiler hakkında Donald Trump, serbest bırakılma kararını eleştiren açıklamalarda bulundu.

Soruşturma kapsamında son olarak Perşembe günü 25 yaşında İngiliz-İran çifte vatandaşı bir kişi daha gözaltına alındı.

İNGİLTERE VE ABD’DEN İRAN’A SUÇLAMA

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, olayın arkasında İran'ın bulunduğuna dair ellerinde "güçlü emareler" olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sürece yabancı bir devlet aktörünün müdahil olduğunu belirterek, İran'ın küresel ölçekte Amerikan çıkarlarını hedef alma tehditlerine dikkat çekti.

İran tarafı ise olayla herhangi bir ilişkisi olmadığını belirterek suçlamaları tamamen asılsız olarak nitelendirdi.

Tahran yönetimi, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak Londra'nın yaklaşımını protesto etti.

UEFA’dan Türk hakemlere kritik görev: Çekya-İngiltere maçı Halil Umut Meler’in
UEFA’dan Türk hakemlere kritik görev: Çekya-İngiltere maçı Halil Umut Meler’in

Spor

UEFA’dan Türk hakemlere kritik görev: Çekya-İngiltere maçı Halil Umut Meler’in

İngiltere’deki üsse saldırı panikletti! ABD vatandaşlarına güvenlik uyarısı!
İngiltere’deki üsse saldırı panikletti! ABD vatandaşlarına güvenlik uyarısı!

Dünya

İngiltere’deki üsse saldırı panikletti! ABD vatandaşlarına güvenlik uyarısı!

İngiltere'ye 'köle ticareti tazminatı' gündemde!
İngiltere'ye 'köle ticareti tazminatı' gündemde!

Avrupa

İngiltere'ye 'köle ticareti tazminatı' gündemde!

İngiltere'den Türkiye'ye kötü haber: 300 bine yaklaştı
İngiltere'den Türkiye'ye kötü haber: 300 bine yaklaştı

Ekonomi

İngiltere'den Türkiye'ye kötü haber: 300 bine yaklaştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23