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İSLAM 5 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

5 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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5 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (5 Ekim 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٣١) قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذٖينَ اٰمَنُوا يُقٖيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِراًّ وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فٖيهِ وَلَا خِلَالٌ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(31) İman eden kullarıma söyle: Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar, onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızâsı için gizli ve açık harcasınlar.

(İbrâhim Suresi,  14/31)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Buradaki “alım satım” ifadesi mecazi anlamda kullanılmış olup maksat fidye vermektir. Hesap gününde böyle bir fidyenin kimseden kabul edilmeyeceği Kur’an’da sık sık ifade edilmektedir (krş. Bakara 2/254; Mâide 5/36; namaz hakkında bilgi için bk. Bakara 2/238-239; infak hakkında bk. Bakara 2/245, 254, 261).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 318

 

 HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

"Erkek ve kadının dengi çıktığı halde onları evlendirmezseniz, fitneyi bekleyiniz."

Kaynak: Tirmizî, Nikâh 3

 

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Toplumun Aynasında Değer Kazanmak: Örnek Şahsiyet Olmanın ve İtibarın Temelleri... İnsan, doğası gereği sosyal bir varlıktır ve varoluşunu ancak bir toplum içinde, diğer insanlarla kurduğu bağlar neticesinde anlamlandırır. Bir bireyin hayatı boyunca ulaşabileceği en saygın mertebelerden biri ise şüphesiz içinde yaşadığı toplumda bir "örnek şahsiyet" olarak kabul görmek, insanların kalbinde sarsılmaz bir saygı ve itibar kazanmaktır. Ancak itibar, hazır satın alınabilen, maddi güçle devşirilebilen ya da geçici makamların gölgesine sığınılarak elde edilebilen bir olgu değildir. O, bireyin iç dünyasından başlayıp dış dünyasına, söylemlerinden eylemlerine kadar uzanan uzun, sabırlı ve tutarlı bir yürüyüşün meyvesidir. Toplumun saygısını kazanmak ve bir kutup yıldızı gibi insanlara yön gösteren bir şahsiyete dönüşmek, her şeyden önce köklü bir ahlaki disiplin ve derin bir insan sevgisi gerektirir. Örnek bir şahsiyet olmanın ilk ve en sarsılmaz basamağı, dürüstlük ve güvenilirliktir. Toplum, özü ile sözü bir olan, çıkar çatışmalarında bile adaletten ve doğrudan şaşmayan insanlara saygı duyar. "Güven", toplumsal ilişkilerin çimentosudur; bu çimentoyu sağlam tutan ise bireyin karakterindeki tutarlılıktır. Bu noktada, yüzyıllardır insanlığın ahlaki pusulası olan "Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol" düsturu, örnek şahsiyet olmanın en temel reçetesi olarak karşımıza çıkar. Maskelerden arınmış, içi dışı bir olan, sözüne güvenilen ve adaleti bir yaşam felsefesi haline getiren bir insan, hiçbir yapay çabaya gerek kalmaksızın çevresinde doğal bir itibar alanı oluşturur. Dürüstlük, sadece yalan söylememek değil, aynı zamanda hatalarını kabul edebilme, erdemli kalabilme ve her koşulda vicdanın sesini dinleyebilme cesaretidir. Toplum, kendi içindeki bu tür sarsılmaz karakterleri zamanla fark eder ve onları baş tacı yapar. İtibar kazanmanın bir diğer hayati damarı ise tevazu ve empati yeteneğidir. Gerçekten büyük ve örnek insanlar, bilgi, makam ya da yetenek bakımından ne kadar yükselirlerse yükselsinler, toplumun en alt tabakasındaki insanla bile aynı göz hizasında konuşabilenlerdir. Kibir, kazanılan tüm saygıyı bir anda yok eden en tehlikeli virüstür. Buna karşın tevazu, insanları birbirine yaklaştırır. Çevresindeki insanların acılarına, sevinçlerine ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı olan, empati kurarak onların dertleriyle dertlenen bir birey, toplumun gözünde sadece bir lider veya başarılı bir figür değil, aynı zamanda sığınılacak güvenli bir liman haline gelir. İnsanlara değer vermek, onlara saygıyla yaklaşmak, toplumun da size aynı ölçüde değer ve saygı iade etmesini sağlayan evrensel bir yasadır. Bunların yanı sıra, topluma faydalı olmak ve üretkenlik, örnek şahsiyet olmanın somut göstergeleridir. Sadece kendisi için yaşayan, bencilliğin sınırlarına hapsolmuş bir insanın kalıcı bir itibar edinmesi imkansızdır. Gerçek saygınlık, bireyin topluma ne kattığı, insanların hayatını nasıl kolaylaştırdığı ve geride nasıl bir iz bıraktığı ile ölçülür. Bilgisini paylaşan, emeğini esirgemeyen, toplumsal sorunlara çözüm üreten ve fedakarlık yapmaktan kaçınmayan insanlar, toplumsal hafızada silinmez izler bırakırlar. Bu fayda, bazen büyük bir bilimsel buluşla, bazen bir sivil toplum hareketine öncülük etmekle, bazen de mahalledeki bir çocuğun elinden tutmakla gerçekleşir. Önemli olan, niyetin temizliği ve topluma hizmet etme gayretidir. Sonuç olarak, toplum içinde örnek bir şahsiyet olmak ve hakiki bir itibar kazanmak, dışsal bir makyaj değil, içsel bir olgunlaşma sürecidir. Bu yolculuk; dürüstlükle örülmüş bir karakter, tevazu ile yoğrulmuş bir üslup, empatiyle genişlemiş bir kalp ve topluma fayda sağlama amacıyla harcanmış bir ömür gerektirir. İtibar, bir günde kazanılmadığı gibi, adanmışlık ister. Kişi, kendi değerlerini koruyarak insanlığa hizmet etmeyi sürdürmece, toplumun aynasında da en parlak, en saygın ve en kalıcı yerini alacaktır. Bilgeliğin ve erdemin rehberliğinde yürüyen ayaklar, arkalarında her zaman takip edilecek asil birer ayak izi bırakırlar.
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