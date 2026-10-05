Mısır’da kritik dörtlü Afrika zirvesi! 4 ülkeden ortak mesaj

Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz’de dengelerin hassaslaştığı bir dönemde Mısır'ın kuzeyindeki El-Alameyn kenti önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı.

Mısır, Sudan, Somali ve Eritre liderlerinin katıldığı dörtlü istişare zirvesinde bölgesel gelişmeler ve dört ülkeyi yakından ilgilendiren stratejik meseleler ele alındı.

İÇ İŞLERİNE MÜDAHALEYE RET

Zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride, bölge ülkelerinin iç işlerine herhangi bir gerekçeyle müdahale edilmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Sudan'ın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek açıklanırken ülkenin ulusal kurumlarının yanında olunduğu kaydedildi. Sudan'da faaliyet gösteren paralı askerlere yönelik her türlü desteğin de reddedildiği belirtildi.

SOMALİLAND İÇİN ORTAK TAVIR

Bildirinin dikkat çeken başlıklarından biri Somali oldu.

Dört ülke Somali'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verirken ülkenin bütünlüğünü hedef alan müdahale ve girişimlere karşı olduklarını açıkladı.

Somaliland olarak anılan ayrılıkçı bölgeye yönelik herhangi bir tanıma veya desteğin de kabul edilmeyeceği kaydedildi.

KIZILDENİZ İÇİN KRİTİK MESAJ

Zirvede Kızıldeniz konusunda da ortak tutum ortaya konuldu.

Dört ülke seyrüsefer serbestisine bağlılıklarını yinelerken, Kızıldeniz'in yönetiminin yalnızca denize kıyısı bulunan ülkelerin sorumluluğunda olması gerektiğini vurguladı.

NİL KONUSUNDA TEK TARAFLI ADIMLARA İTİRAZ

Ortak bildiride Nil Nehri konusunda da dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Nil'in aşağı havzasında bulunan Mısır ve Sudan'ın mevcut su kullanım haklarına zarar verebilecek tek taraflı uygulamaların kabul edilmeyeceği belirtildi.

DÖRTLÜ MEKANİZMA DEVAM EDECEK

Liderler, dörtlü istişare zirvesinin düzenli olarak ve ihtiyaç duyulması halinde yeniden gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Ayrıca zirvede alınan kararların uygulanmasını ve takibini sağlamak amacıyla ortak bir mekanizma kurulmasına karar verildi.