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Yaşam Yıldırım düşen apartmandaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı!
Yaşam

Yıldırım düşen apartmandaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı!

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Adana’nın Kozan ilçesinde şiddetli sağanak ve fırtına sırasında bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Çatıda oluşan hasar dronla görüntülendi.

Adana’nın Kozan ilçesinde yıldırım isabet eden apartmanın çatısında oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı.Olay, Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Rahime Gül Apartmanı'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına sırasında apartmanın çatı katına yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle çatıdan kopan beton ve tuğla parçaları otoparkta bulunan 2 aracın üzerine düştü. Araçlarda hasar meydana gelirken, apartmanın çatı bölümünde ve televizyon vericilerinde de zarar oluştu.

 

"Allah beterinden saklasın"

Sitede oturan emekli öğretmen İbrahim Tetik, yağışı izlemek için balkona çıktığı sırada yıldırımın düştüğünü belirterek yaşadığı korkuyu anlattı. Tetik, "Korkunç bir yağmur yağıyordu. Şiddetli bir ses duyduk. Ben de o yağışta korktum. Balkondan içeri girerken yıldırım şiddetli sesi ile yere düştüm. Korktuk. Allah'tan fazla sürmedi. Sabah bahçenin şeritli olduğunu gördüm. Yıldırım düşmüş, akşam kiremit parçaları düşmüş. Komşulara sordum, gece yıldırım düşmüş. Televizyon uyduları çalışmıyor. Allah beterinden saklasın" dedi.

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