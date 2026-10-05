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Aktüel Firma çalışanı gibi giyinip yolu dubalarla kapattılar! 1 milyonluk kabloyu bu yöntemle çaldılar
Aktüel

Firma çalışanı gibi giyinip yolu dubalarla kapattılar! 1 milyonluk kabloyu bu yöntemle çaldılar

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Firma çalışanı gibi giyinip yolu dubalarla kapattılar! 1 milyonluk kabloyu bu yöntemle çaldılar

Bolu’da yaklaşık 400 metre uzunluğundaki ve 1 milyon lira değerindeki telefon kablosunun çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 6 kişi yakalandı.

Bolu’da telefon kablosu hırsızlığında kullanılan yöntem hayrete düşürdü.

 

Olay, Gölyüzü Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rögar kapağını kaldırarak yer altına inen şüpheliler, yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve piyasa değeri 1 milyon lira olduğu değerlendirilen telefon kablosunu çaldı. Hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz çalışma sonucunda olayın şüphelilerinin kimliklerini tespit etti. İstanbul'dan Bolu'ya geldikleri belirlenen 6 şüphelinin, kendilerine firma çalışanı süsü vermek amacıyla iş kıyafetleri giydikleri, yola dubalar dizdikleri ve kiraladıkları iş makinesiyle hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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