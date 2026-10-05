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Tarih 5 Ekim 1952: Kâmil Kepekçioğlu'nun vefatı (Asker, Tarihçi ve Arşiv Uzmanı)
Tarih

5 Ekim 1952: Kâmil Kepekçioğlu'nun vefatı (Asker, Tarihçi ve Arşiv Uzmanı)

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5 Ekim 1952: Kâmil Kepekçioğlu'nun vefatı (Asker, Tarihçi ve Arşiv Uzmanı)

Onlar, yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Asker, Tarihçi ve Arşiv Uzmanı Kâmil Kepekçioğlu'nu hayırla yâd ediyoruz.

Girit Hanya’da doğdu. Babası mal müdürlerinden Ispartalı Halil Kâmil Efendi, annesi Sâfinaz Hanım’dır. Çocukluğunun on yılı (1882-1892) Gebze’de geçti ve ilk eğitimini burada aldı. Kâmil Bey’in hangi askerî okullardan mezun olduğu bilinmemektedir. 1894’te başladığı öğrenimini 1902’de tamamlayarak mülâzım-ı evvel rütbesiyle askerî hayata girdi ve sırasıyla yüzbaşı (27 Nisan 1911), kıdemli yüzbaşı (27 Aralık 1917) ve binbaşı (30 Ağustos 1928) oldu.

I. Dünya Savaşı’na, Dördüncü Ordu’nun müstakil 22. Tümeni’ne (Hicaz) bağlı 65. Piyade Alayı’nın 2. Taburu’na bölük kumandanı olarak katılan Kâmil Bey, savaşın son zamanlarında 20 Eylül 1918’de Filistin’de Cüneyn’de (Cenin-İsrail) İngilizlere esir düştü. İki ay yirmi beş gün sonra Mısır’daki İngiliz esir kampından kurtuldu ve 14 Temmuz 1919’da İstanbul’a döndü. Savaş esnasında bilinen son görevi kırk altıncı fırkanın sıhhiye bölüğü inzibat zâbitliğidir.

23. Fırka 69. Alay’da bölük kumandanlığında (4 Temmuz 1926 - 30 Ağustos 1928), 9. Fırka Mübâyaa Komisyonu reisliğinde (1 Ekim 1928 - 1 Ekim 1929) ve Erzurum’da 9. Kolordu Ümerâ ve Zâbitan Dîvân-ı Harbi âza mülâzımlığında bulunan Kâmil Bey 1 Ekim 1930’da emekliye ayrıldı. İstiklâl Harbi’ndeki hizmetlerinden ötürü İstiklâl madalyasıyla da taltif edilmişti.

19 Şubat 1932’de açılan halkevlerinden Bursa Halkevi Tarih Komitesi reisliğine seçildi. Bu sırada Bursa tarihiyle ilgilenmeye ve halkevi adına çıkarılan Uludağ (Ocak 1935) mecmuasında tarihe dair yazılar yazmaya başladı. Başbakanlık Arşivi Tasnif Heyeti reisi Muallim Cevdet’le Bursa seyahati esnasında 1934 yazında tanışması Kâmil Bey’in yeniden İstanbul’a dönmesine vesile oldu. Muallim Cevdet, tasnif heyetine âza olmasını teklif edince Kâmil Bey bunu kabul etti ve 22 Temmuz’da yeni görevine başladı.


                                          İstiklal Harbi'nden fotoğraflar

Kâmil Bey, beş yıl bir ay devam eden arşivciliği esnasında yaptığı hizmetlerle Türk arşivciliğinde seçkin bir yer kazanmıştır.

Evrak kümelerini bozmadan ve dağıtmadan onları çıktıkları dairede bırakarak tasniften yana olmuş, sekiz ay gibi kısa bir zamanda 18.000 defteri tasnif etmiştir.

Kâmil Kepecioğlu’nun son yılları Deniz Müzesi ve Arşivi’ndeki çalışmalarla geçti. 5 Ekim 1952’de İstanbul’da vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Asker, Tarihçi ve Arşiv Uzmanı Kâmil Kepeci’nin (Kepecioğlu) Hayatı ve Türk Kültür Tarihindeki Yeri! Türk tarihçiliği ve arşivciliği, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran fedakâr şahsiyetlerin omuzlarında yükselmiştir. Bu şahsiyetlerin başında, hayatını Osmanlı arşiv belgelerinin gün yüzüne çıkarılmasına ve tasnif edilmesine adayan asker, tarihçi ve arşiv uzmanı Kâmil Kepeci (Kepecioğlu) gelmektedir. Cumhuriyet dönemi Türk arşivciliğinin kurucu nesli arasında yer alan Kepeci; Ali Emîrî Efendi, İbnülemin Mahmud Kemal İnal ve Muallim Cevdet İnançalp gibi devlerin ardından dördüncü büyük tasnifçi olarak kabul edilir. Arkasında bıraktığı devasa arşiv tasnifleri ve şehir tarihi çalışmaları, bugün de Osmanlı tarih araştırmalarının en temel dayanak noktalarını oluşturmaktadır. 1878 yılında dünyaya gelen Kâmil Kepeci’nin hayatı, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki pek çok aydın gibi askerî akademi çatısı altında şekillenmiştir. Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve ardından gelen İstiklal Harbi’nde cephede aktif görevler üstlenen Kepeci, binbaşı rütbesine kadar yükselmiştir. Askerî kimliğinin yanı sıra güçlü bir tarih bilincine ve vatan sevgisine sahip olan Kepeci, Kurtuluş Savaşı yıllarında kritik istihbarat ve raporlama faaliyetleriyle millî mücadeleye fikrî ve stratejik destek sağlamıştır. Cephedeki bu disiplinli ve titiz duruşu, onun daha sonraki sivil hayatında ve özellikle arşiv çalışmalarında göstereceği olağanüstü sabrın da zeminini hazırlamıştır. Askerlik görevinden emekli olduktan sonra kendisini tamamen tarih ve belge araştırmalarına adayan Kâmil Kepeci, Türk arşivcilik tarihine adını altın harflerle yazdıracak olan Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki görevine başlamıştır. Onun bu dönemdeki en büyük başarısı, bugün kendi adıyla anılan ve literatüre "Kâmil Kepeci Tasnifi" olarak geçen fonu oluşturmasıdır. Osmanlı Devleti’nin maliye, askeriye, saray teşkilatı ve sosyal hayatına dair binlerce defter ile belgeyi, dönemin kısıtlı imkânlarına rağmen büyük bir titizlikle incelemiş, kataloglamış ve araştırmacıların hizmetine sunmuştur. Bu tasnif, günümüzde bile Osmanlı iktisat ve idare tarihi çalışan her akademisyenin mutlaka başvurmak zorunda olduğu bir hazine niteliğindedir. Kâmil Kepeci, arşiv uzmanlığının yanı sıra özellikle Bursa şehri üzerine yaptığı araştırmalarla yerel tarihçiliğin de öncü isimlerinden biri olmuştur. Bursa’nın sosyo-ekonomik yapısını, mimari eserlerini ve kültürel dokusunu ele aldığı Bursa Hanları (1935) ve Bursa Hamamları (1935) gibi eserleri, şehir tarihi yazımında birer köşe taşıdır. Ömrünün son yıllarını İstanbul’da Deniz Müzesi ve Arşivi’ndeki belgeleri düzenleyerek geçiren tarihçi, vefatından kısa bir süre önce de dönemin dil ve tarih birikimini yansıtan Tarih Lügâtı (1952) adlı kıymetli sözlüğü tamamlamıştır. Tarih bilincini ve arşivcilik ahlakını şahsında birleştiren Kâmil Kepeci, 5 Ekim 1952 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir. Fiziken aramızdan ayrılmış olsa da, tozlu raflardan kurtararak Türk kültür dünyasına kazandırdığı milyonlarca belge ve kaleme aldığı kaynak eserler, onun adını sonsuza dek yaşatacaktır. Vefatının yıl dönümünde bu büyük vatanseveri, askeri ve tarihçiyi hayırla, saygıyla ve rahmetle yâd ediyoruz.
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