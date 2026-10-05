Tartıştığı babasını bıçakla katletti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşanan tartışma kanlı bitti. Oğlu tarafından bıçaklanan 49 yaşındaki Mehmet K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. İstasyon Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet K. (49) ile oğlu H.K. (25) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, babasını bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Germencik Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan H.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Gündem
Fon vurgununda yer yerinden oynadı! Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında şoke eden karar!