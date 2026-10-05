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Yerel Tartıştığı babasını bıçakla katletti
Yerel

Tartıştığı babasını bıçakla katletti

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Tartıştığı babasını bıçakla katletti

Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşanan tartışma kanlı bitti. Oğlu tarafından bıçaklanan 49 yaşındaki Mehmet K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. İstasyon Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet K. (49) ile oğlu H.K. (25) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, babasını bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Germencik Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan H.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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