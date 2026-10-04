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Aktüel Haydan gelen huya gider! Bir zamanlar sayılı zenginlerdendi evinde ölü bulundu
Aktüel

Haydan gelen huya gider! Bir zamanlar sayılı zenginlerdendi evinde ölü bulundu

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Haydan gelen huya gider! Bir zamanlar sayılı zenginlerdendi evinde ölü bulundu

Aydın’da 1974 yılında Milli Piyango’dan 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak dönemin varlıklı isimleri arasına giren 79 yaşındaki Fikret Otar, evinde ölü bulundu. Otar’ın son yıllarda maddi sıkıntılar yaşadığı ileri sürüldü.

Aydın’da yıllar önce Milli Piyango’nun büyük ikramiyesiyle hayatı değişen Fikret Otar’dan acı haber geldi.

 

Olay, Tepecik Mahallesi Krizantem Sokak’taki iki katlı evde meydana geldi. Evden gelen silah sesini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Fikret Otar’ı (79) pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrolde Otar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Otar’ın olay sırasında evde bulunan eşinin işitme engelli olduğu için silah sesini duymadığı öğrenildi. Yapılan ilk incelemelere göre silahla kendini vurduğu değerlendirilen Otar’ın cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından hastane morguna kaldırıldı.

 

1974 yılında milyoner olmuştu

Fikret Otar’ın 1974 yılında 27 yaşındayken Milli Piyango’dan 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak bir anda dönemin zenginleri arasına girdiği öğrenildi. Kazandığı parayla uzun yıllar varlıklı bir hayat süren Otar’ın servetinin yıllar içerisinde eridiği ve iddiaya göre yaşamının son döneminde maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. Otar’ın olaydan bir gün önce kahvehanede sohbet ettiği arkadaşlarına, "Evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum satıyor. Beni bir daha görmeyebilirsiniz" dediği de öğrenildi.

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