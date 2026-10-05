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Küresel Filistin eylemleri beyaz perdede: Ücretsiz gösterim 7 Ekim’de! Yaz bitti diye üzülenlere iyi haber! Ülke genelinde güneş açacak! O mucizevi potasyum deposu ıspanak, muzdan daha yararlı ama... Tek 'asıl güç' ıspanak değildir ‘Büyük Kıtlık’ta Osmanlı yardımı ile başlayan dostluk belgeselle anlatılacak! An Gorta Mor: Yıldız ve Hilal Artan giderlere dayanamadılar: 200 bin lira maaş yetmiyor! Malezya 'Türkiye bu işin ustası' deyip kapımızı çaldı: Büyük anlaşma geliyor bu kez savunma sanayii değil Öldüğü iddia edilmişti: Real Madrid'in hamlesi şaşırttı! Herkesi şaşırtan sürpriz gelişme: Lukaku mızmızlanırsa 2.03'lük dev Fenerbahçe'ye Kritik karar çıkacak mı? Ne söylendiyse tersi oldu: Vaclav Cerny! Kaya Çilingiroğlu bombaladı: 'Bir ay içinde telef olacak' diyerek duyurdu... Yarar sağlamayacak mı?
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O mucizevi potasyum deposu ıspanak, muzdan daha yararlı ama... Tek 'asıl güç' ıspanak değildir

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O mucizevi potasyum deposu ıspanak, muzdan daha yararlı ama... Tek 'asıl güç' ıspanak değildir

Potasyum denince akla ilk gelen muz, tahtını kaptırıyor! İçerdiği yüksek mineral oranıyla kalbi koruyan ve vücuttaki ödemi söküp atan ıspanak daha yararlı ancak Potasyum oranıyla muzu geçen sebzeler arasında en öne çıkan pazıdır. İşte en çok potasyum sahibi onlar...

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Foto - O mucizevi potasyum deposu ıspanak, muzdan daha yararlı ama... Tek 'asıl güç' ıspanak değildir

Muz denince herkesin aklına ilk gelen mineral şüphesiz potasyum. Ancak pazarda ve manavda sıklıkla teğet geçtiğimiz öyle bir sebze var ki, içerdiği yüksek potasyum oranı ve zengin besin değerleriyle muzu geride bırakıyor.

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Foto - O mucizevi potasyum deposu ıspanak, muzdan daha yararlı ama... Tek 'asıl güç' ıspanak değildir

Son dönemde sağlıklı beslenme listelerinde üst sıralara tırmanan bu sebze, hem kalp sağlığını koruyor hem de vücuttaki ödemi saniyeler içinde söküp atıyor. İşte sofraların yeni gözdesi haline gelen potasyum deposu o mucizevi sebze... ASIL MUCİZE: ISPANAK (VEYA MANTAR / TATLI PATATES)

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Foto - O mucizevi potasyum deposu ıspanak, muzdan daha yararlı ama... Tek 'asıl güç' ıspanak değildir

Potasyum oranıyla muzu geçen sebzeler arasında en öne çıkan ıspanak veya pazıdır. (100 gram pişmiş ıspanak yaklaşık 460-500 mg potasyum içerirken, orta boy bir muz ortalama 350-400 mg potasyum içerir) Alternatif olarak Mantar veya Tatlı Patates de sıklıkla tercih edilmektedir. MUZU TAHTINDAN İNDİREN GÜÇ: NEDEN BU KADAR ETKİLİ? Göz ardı edilen bu yeşil yapraklı mucize, sadece potasyum deposu olmakla kalmıyor; hücresel düzeyde vücudun dengesini yeniden sağlıyor. Bir porsiyonuyla günlük potasyum ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan bu sebze, kas kramplarından tansiyon düzensizliklerine kadar pek çok soruna doğal çözüm sunuyor.

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Foto - O mucizevi potasyum deposu ıspanak, muzdan daha yararlı ama... Tek 'asıl güç' ıspanak değildir

Tansiyonu Dengeleyip Kalbi Korur: Yüksek potasyum içeriği sayesinde damarlardaki gerginliği azaltır, kan basıncını düzenleyerek hipertansiyon riskini en aza indirir. Vücuttaki Şişkinliği ve Ödemi Attırır: Sodyumun (tuzun) vücutta yarattığı su tutulumunu nötralize ederek fazla ödemin dışarı atılmasına yardımcı olur. Kas ve Sinir Sistemini Güçlendirir: Özellikle yoğun tempoda çalışanlar ve spor yapanlar için kas kramplarının önüne geçer, enerji seviyesini sabit tutar. Düşük Kalori, Yüksek Lif: Muzun aksine çok daha az şeker ve kalori barındırdığı için diyet yapanlar için ideal bir alternatif oluşturur. Besin değerini kaybetmemesi için pişirme yöntemi büyük önem taşıyor: Buharda veya Hafif Sote: Aşırı suda ka ynatmak yerine buharda pişirmek mineral kaybını önler. Çiğ Tüketim (Salatalar): Taze yapraklarını zeytinyağı ve limon ile harmanlayarak tüketmek biyoyararlanımı artırır. Meyve-Sebze Smoothie'leri: Sabahları elma veya salatalık ile karıştırarak hızlı bir potasyum bombası hazırlayabilirsiniz. Ispanak, potasyum ve magnezyum gibi mineraller bakımından muzdan daha zengin bir seçenektir, ancak pişirme koşulları ve içerdiği oksalat nedeniyle vücut tarafından kullanımı farklılık gösterir. Potasyum denince akla ilk muz gelse de, aslında porsiyon başına en çok potasyum içeren besinlerin başında kuru kayısı, beyaz fasulye ve avokado gelmektedir.

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