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Spor Umut Nayir’den üzen haber
Spor

Umut Nayir’den üzen haber

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Umut Nayir’den üzen haber

Süper Lig devi Trabzonspor, Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor, Drogheda United ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Umut Nayir'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Mücadelede ağrı hissederek oyundan çıkan Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildi.

 

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

Fırtına, Umut Nayir'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.

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