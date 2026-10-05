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Aktüel Siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü! Bursa’da fabrika alevlere teslim oldu
Aktüel

Siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü! Bursa’da fabrika alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangında gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Yangın, 20 itfaiye aracı ve 10 su tankerinin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Bursa’da sabah saatlerinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın panik dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

 

Alınan bilgiye göre, Bursa İzmir karayolu Başköy Mevkisi'nde mobilya üretimi yapılan bir fabrikada saat 6.05'te yangın çıktı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 itfaiye aracı, Buski, Park Bahçeler, Tarım Aş ve Nilüfer Belediyesi'ne ait 10 su tankeri ve 1 kepçe sevk edildi.

 

Alevler itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik başarılı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Alevler ve söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

AFAD KBRN ekibinin de tedbir amaçlı olay yerinde bulunduğu ve söndürme çalışmalarının koordineli şekilde devam ettiği bildirildi.

 

Yetkililer yangındaki soğutma çalışmasının sürdüğünü belirtirken, siyah dumanlar da İzmir yolunun bir çok noktasından görüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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