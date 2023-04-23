Kokpitte kobra paniği! Acil iniş yaptırdı

Güney Afrika'daki Bloemfontein kentinden başkent Pretorya gitmek üzere yola çıkan uçağın pilotu, 11 bin fit yükseklikteki uçakta biletsiz bir yolcu olduğunu fark etti.

Bu yolcu, Güney Afrikalı pilot Rudolph Erasmus'un koltuğunun altında sürünen ölümcül bir kobra yılanıydı. Pilot, yılanı fark ettikten sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Erasmus, sarı kobra türündeki yılanı fark ettikten uçağı güvenli bir şekilde indirene kadar yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

Sırtında soğuk bir his duyduğunu söyleyen Erasmus başlangıçta bunun düzgün kapatmadığı su şişesinden sızan su olduğunu düşündü.

"Gömleğimden yukarı doğru sürünen bir serinlik hissettim." ifadelerini kullanan Erasmus, aşağı doğru baktığında kobranın koltuğun altından başını geriye doğru çektiğini gördüğünü söyledi.

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Erasmus, yılanı fark ettiğindeki hislerini "Dürüst olmak gerekirse, sanki beynim neler olup bittiğini algılayamadı. Bir dehşet anıydı." şeklinde ifade etti.

Acil iniş yapmaya karar veren pilotun durumu yılan haricindeki 4 yolcusuna açıklaması gerekiyordu.

Oldukça zehirli bir yılan türü olan sarı kobra, soktuğu bir kişinin yarım saat içinde ölümüne neden olabilir. Pilot, bu nedenle paniğe neden olmamak için uçaktaki yolculara bir kobrayla seyahat ettiklerini dikkatli bir şekilde söylemeye karar verdi.

Kobranın arka tarafa gidip de yolcular arasında paniğe neden olmasından endişe duyduğunu belirten pilot Erasmus, yolculara "Dinleyin, yılan uçağın içinde, koltuğumun altında, o yüzden mümkün olduğunca çabuk yere inmeye çalışalım." dediğini aktardı.

Yolcuların bu açıklamaya tepkisiyse uzun süren bir sessizlik anı oldu. Rudolph o anı "İğne düşse duyabilirdiniz. Herkesin bir-iki saniyeliğine buz kesildiğini düşündüm." şeklinde anlattı.

Uçak Welkom şehine acil iniş yaptı. Ancak uçağı inceleyen mühendisler henüz yılanın nerede olduğunu tespit edemedi.

Yılanın uçağa nasıl bindiği henüz meçhul. Uçağın ilk havalandığı Worcester uçuş kulübünde çalışan iki kişi, daha önce uçağın altına sığınan bir sürüngen gördüklerini söylediği bildiriliyor. Onu "yakalamaya" çalışmışlar ama başarılı olamamışlar.

Erasmus da uçak havalanmadan önce yılanı bulmaya çalıştıklarını ancak daha önce çıkmış olabileceğini düşündüklerini söylüyor.

Güney Afrika Sivil Havacılık Komitesi, bu süreci kimse zarar görmeden atlatmayı başaran pilot Erasmus'u bir "kahraman" olarak nitelendirdi. Erasmus ise bu başarıda yolcularının da payının büyük olduğunu ifade etti.