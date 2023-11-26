Kocasını tek yumrukla öldürdü! Sebebi inanılmaz

Nikhil Khanna isimli iş insanının karısı Renuka, kocasından doğum günü için kendisini Dubai'ye götürmesini ve pahalı hediyeler almasını istedi. Khanna, bu teklifi kabuk etmeyince ikilinin arasında tartışma çıktı. Karısının attığı yumruk darbesi ile ağır kanama geçiren Khanna, hastanede hayatını kaybetti.

Hindistan polisinden yapılan açıklamada, "İlk soruşturmaya göre, Nikhil'in Renuka'yı doğum gününü kutlamak için Dubai'ye götürmemesi, doğum günü ve yıldönümünde ona pahalı hediyeler vermemesi nedeniyle kavga ettiği ortaya çıktı." ifadelerine yer verildi. Cinayet şüphelisi Renuka ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnşaat sektöründe çalışan 36 yaşındaki iş insanı Khanna'nın, 38 yaşındaki eşi Renuka ile 6 yıl önce aşk evliliği yaptığı belirtildi.