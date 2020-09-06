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Aktüel Koca: "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişenlerin de yüzde 11'i bu yaş grubundan."
Aktüel

Koca: "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişenlerin de yüzde 11'i bu yaş grubundan."

Yeniakit Publisher
2020-09-06 21:43:46 -
Koca: "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişenlerin de yüzde 11'i bu yaş grubundan."
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