Klopp'un Avrupa Süper Ligi açıklaması gündem oldu

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu.

Açıklamada, en kısa sürede başlaması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtildi.

Avrupa Süper Ligi'nin kurulması çok sayıda tepkiye neden oldu. UEFA da söz konusu karara karşı çıkarak, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüplerin bedel ödeyeceğini vurguladı.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un iki yıl önce Avrupa Süper Ligi'ne dair yaptığı açıklama da tekrar gündem oldu. Klopp, "Temennim Avrupa Süper Ligi denilen şeyin hiçbir zaman hayata geçmemesi. Liverpool ve Real Madrid'in 10 yıl üst üste karşılıklı oynayacağı bir organizasyona neden ihtiyaç duyalım?" demişti.