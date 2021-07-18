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Gündem Klima bomba gibi patladı! Bütün mahalle elektriksiz kaldı
Gündem

Klima bomba gibi patladı! Bütün mahalle elektriksiz kaldı

Aşırı sıcaklar, Aydın Kuyucak'da elektriklere fazla yüklenme sonucu bir evin klimasını patlattı bölgenin trafosunda da patlama olunca bütün mahallenin elektrikleri gitti.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 11:16:00 -
Klima bomba gibi patladı! Bütün mahalle elektriksiz kaldı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir apartmanın birinci katında çalışmakta olan klima bomba gibi patladı. Patlama sonucu çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Bu arda mahalledeki trafoda da patlama meydana geldi. İlçe merkezinde elektrikler kesildi.

Olay saat 18:00 sıralarında eski Belediye Evleri’nde meydana geldi. Eski Belediye Evleri’nin olduğu bölgedeki apartmanlarından birindeki çalışır durumda olduğu belirtilen klima bir anda bomba gibi patladı. Bu sırada evin duvarı da yıkıldı. Patlama sesi ile birlikte evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar ederek yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

Bu sırada aynı mahalleyi besleyen elektrik trafosunda da patlama meydana geldi. Aşırı sıcak ve herkesin elektrikli soğutuculara yüklenmesi sonucu trafoda patlama meydana geldiği belirtildi.

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