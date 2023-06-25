KKTC'de oy verme işlemi sona erdi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'ndeki istifa nedeniyle boşalan bir milletvekilliği için yapılan ara seçimde oy verme işlemi sona erdi.

Ülke genelinde kurulan 713 sandıkta yerel saat ile 18.00'de oy verme işlemi sona erdi ve oy pusulalarının tasnifine başlandı.

Kayıtlı 210 bin 121 seçmenin bulunduğu KKTC'de Yüksek Seçim Kurulu, seçime katılım oranını yüzde 30,58 olarak açıkladı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifası sebebiyle boşalan Lefkoşa Milletvekilliği için yapılan ara seçimde, 6'sı partili 13 aday yarışıyor.

KKTC genelindeki tüm seçmenler, bir Lefkoşa milletvekilliği için oy kullanırken, muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimi için sadece ilgili mahallelerin seçmenleri oy verdi.

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Seçim yasaklarından dolayı ülkede saat 19.00'a kadar seçim sonucu açıklamak, tahminde bulunmak veya politik propagandaya yönelik haberler yayınlamak yasaklandı.

Ara seçim sonuçlarının yerel saat ile 21.00 civarında açıklaması bekleniyor.

KKTC'de 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisinde hükümet koalisyonunu oluşturan partilerden Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 24, Demokrat Partinin (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) 2 milletvekili bulunuyor.

Mecliste muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 18 milletvekili ile temsil edilirken, Halkın Partisinden (HP) istifa eden 2 bağımsız milletvekili bulunuyor.