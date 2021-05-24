KKTC’de artan LGBT propagandalarına tepki! Sapkınların toplumumuzu zehirlemesine izin vermeyeceğiz

Hasan Eğrigöz Ankara

Sapkın LGBT hareketlerinin; Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde halkın milli dokusunu yozlaştırma ve kimliksizleştirme hedefi büyük tepki çekiyor. Gençleri etkilemek isteyen ve bu yolda çocukları bile ön saflarda kullanan sapkınlara tepkisini Akit aracılığıyla dile getiren Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası Başkanı Himmet Turgut ve Din Bir Sen Genel Başkanı Süleyman Çakır, gençlerin ve toplumun sapkınlardan korunması için acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Acilen durdurulmalı

KKTC'deki sapkın LGBT propagandalarının son dönemde çok fazla arttığını kaydeden Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, “Kıbrıs Türk Halkı, bugüne kadar birçok zorluğu yenmiş, milli, dini ve kültürel kimliğini korumak amacıyla tarihte eşine az rastlanır bir mücadele sergilemiştir. Sömürge döneminde bile her türlü yozlaştırma girişimi ile asimilasyon faaliyetlerine karşı hep uyanık olmuş ve öz değerlerini muhafaza etmiştir. Küresel aktörlerin güdümündeki yerel maşalar eliyle zaman zaman tırmanışa geçen Megalo İdea, Helenizm, Misyonerlik, Siyonizm gibi dış kaynaklı çalışmaların yanı sıra son günlerde etkinliklerini artırmaya yönelik çabaları ile LGBT hareketlerinin de amacı, Kıbrıs Türk halkının milli, manevi ve kültürel dokusunu yozlaştırmak ve toplumumuzu kendi ideallerine yaklaştırmaktır. Bu sapkınlar acilen durdurulmalıdır” dedi.

Aileyi koruyun!

Turgut, şöyle devam etti; “İnsanlık tarihi boyunca genç dimağları zehirlemenin peşinde olan, inancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenleri uyarıyoruz. Nesillerimizi çürütme tehlikesinin yanında türlü hastalıkları beraberinde getirerek bu topraklarda ahlaki dejenerasyon yoluyla toplumumuzun yozlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Hükümeti toplumu ve aileyi koruyucu tedbirler almaya davet ediyor, öğretmenleri de gerek çocukları ve gerekse aileleri bilinçlendirmeye çağırıyoruz.”

Devlet adım atmalı

Sapkınların önüne geçilmesi için yetkililere seslenen Din Bir Sen Genel Başkanı Süleyman Çakır ise şunları söyledi: “Aileyi dağıtmaya çalışan, gençleri yozlaştırmaya çalışan sapkınlara karşı devlet yetkililerinden acilen bir adım bekliyoruz. Daha önce o sapkınlık Meclisimizde temsil ediliyordu, şimdi o yapılmıyor ama yine de propagandası yapılıyor. Gençlerimizi ve toplumumuzu bu sapkınların zehirlemesine izin vermemeliyiz.”