  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan 'Rusya' müjdesini resmen duyurdu!
ABD'li generaller Öcalan'ın manevi oğluyla görüştü!
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak? İşte cevabı
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Siyaset KKTC’de artan LGBT propagandalarına tepki! Sapkınların toplumumuzu zehirlemesine izin vermeyeceğiz
Siyaset

KKTC’de artan LGBT propagandalarına tepki! Sapkınların toplumumuzu zehirlemesine izin vermeyeceğiz

Sapkın LGBT hareketlerinin; Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde halkın milli dokusunu yozlaştırma ve kimliksizleştirme hedefi büyük tepki çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 10:41:00 -
KKTC’de artan LGBT propagandalarına tepki! Sapkınların toplumumuzu zehirlemesine izin vermeyeceğiz

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Sapkın LGBT hareketlerinin; Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde halkın milli dokusunu yozlaştırma ve kimliksizleştirme hedefi büyük tepki çekiyor. Gençleri etkilemek isteyen ve bu yolda çocukları bile ön saflarda kullanan sapkınlara tepkisini Akit aracılığıyla dile getiren Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası Başkanı Himmet Turgut ve Din Bir Sen Genel Başkanı Süleyman Çakır, gençlerin ve toplumun sapkınlardan korunması için acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Acilen durdurulmalı

KKTC'deki sapkın LGBT propagandalarının son dönemde çok fazla arttığını kaydeden Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, “Kıbrıs Türk Halkı, bugüne kadar birçok zorluğu yenmiş, milli, dini ve kültürel kimliğini korumak amacıyla tarihte eşine az rastlanır bir mücadele sergilemiştir. Sömürge döneminde bile her türlü yozlaştırma girişimi ile asimilasyon faaliyetlerine karşı hep uyanık olmuş ve öz değerlerini muhafaza etmiştir. Küresel aktörlerin güdümündeki yerel maşalar eliyle zaman zaman tırmanışa geçen Megalo İdea, Helenizm, Misyonerlik, Siyonizm gibi dış kaynaklı çalışmaların yanı sıra son günlerde etkinliklerini artırmaya yönelik çabaları ile LGBT hareketlerinin de amacı, Kıbrıs Türk halkının milli, manevi ve kültürel dokusunu yozlaştırmak ve toplumumuzu kendi ideallerine yaklaştırmaktır. Bu sapkınlar acilen durdurulmalıdır” dedi.

Aileyi koruyun!

Turgut, şöyle devam etti; “İnsanlık tarihi boyunca genç dimağları zehirlemenin peşinde olan, inancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenleri uyarıyoruz. Nesillerimizi çürütme tehlikesinin yanında türlü hastalıkları beraberinde getirerek bu topraklarda ahlaki dejenerasyon yoluyla toplumumuzun yozlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Hükümeti toplumu ve aileyi koruyucu tedbirler almaya davet ediyor, öğretmenleri de gerek çocukları ve gerekse aileleri bilinçlendirmeye çağırıyoruz.”

Devlet adım atmalı

Sapkınların önüne geçilmesi için yetkililere seslenen Din Bir Sen Genel Başkanı Süleyman Çakır ise şunları söyledi: “Aileyi dağıtmaya çalışan, gençleri yozlaştırmaya çalışan sapkınlara karşı devlet yetkililerinden acilen bir adım bekliyoruz. Daha önce o sapkınlık Meclisimizde temsil ediliyordu, şimdi o yapılmıyor ama yine de propagandası yapılıyor. Gençlerimizi ve toplumumuzu bu sapkınların zehirlemesine izin vermemeliyiz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Nasuhi Bilmen Amerikalıları şaşkına çevirdi
İSLAM

Ömer Nasuhi Bilmen Amerikalıları şaşkına çevirdi

Yaklaşık 80 yıl önce ABD'de yaşanan bir olay sonrasında İslam’ın konuyla ilgili görüşünü öğrenmek üzere Ömer Nasuhi Bilmen’in kapısını çalan..
Babandan da mı utanmıyorsun! 'İslamcı' olduğunu iddia eden Hadi Özışık'ın internethaber'i 'lağım' sızdırıyor
Medya

Babandan da mı utanmıyorsun! 'İslamcı' olduğunu iddia eden Hadi Özışık'ın internethaber'i 'lağım' sızdırıyor

'İslamcı' olduğunu ve 'davanın neferi' olduğunu öne süren Süleyman Özışık ve Hadi Özışık'ın internet sitesi, mide bulandıran görüntülerden g..
Tartışmalara neden olan gelişme! Müslüman ülkeden İsrail ile normalleşme kararı
Dünya

Tartışmalara neden olan gelişme! Müslüman ülkeden İsrail ile normalleşme kararı

Asya ülkesi Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan'ın ardından İsrail ile normalleşme kararı aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay