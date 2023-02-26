Kızılcık Şerbeti dizisi mide bulandırdı! Yer yerinden oynayacak

Show TV'de yayınlanan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünde oynadığı Kızılcık Şerbeti dizisinin zorla imam nikahı sahnesi sosyal medyada tepki çekti. Umut'a kaçmaya çalışan Nursema, senaristlerin ideolojik propaganda amaçlı kurgusu ile tanımadığı bir kişiyle zorla imam nikahı kıyılarak evlendirildi. Dindarlara hakaret içerikli dizinin o sahnesine tepki yağdı.

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Show TV ekranlarında yayınlanan ve gerçek hikâyeden uyarlandığı öne sürülerek, senaryosundaki dindarlara yönelik hakaretlerin kasıt taşımadığı izlenimi verilmek istenilen Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç'un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut'a kaçmaya çalışan Nursema, tanımadığı bir kişiyle zorla imam nikahı kıyılarak evlendirildi.

Diziye tepki yağarken bazı izleyiciler "Gerçek islam bu değil" itirazında bulundu, laikçiler ise bugünkü hayatla ilgisi olmayan kurgu için "Gerçek bir anlatı" yorumu ile rezil diziye destek verdi..

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Nursema, ailesinin onay vermediği Umut'la kaçmak için hazırlık yaptı. Evden çıkacağı esnada karşısında kardeşleri, arkasında da annesini gören Nursema büyük bir şok yaşadı.

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Abdullah ise kızını, hiç tanımadığı arkadaşının oğluyla evlendirmek için eve hoca çağırdı. Gerçe hayatta, resmi nikah kıyılmadan dini nikah kıyılması yasak iken, rezil dizide bu ayrıntıya hiç dikkat edilmedi. Ailesinin zoruyla eve dönen Nursema, salonda kendisini bekleyen kurguya göre, cami hocası ve müstakbel eşini görünce büyük bir yıkım yaşıyor.. Nursema, bugünkü günlük hayatta hiç karşılaşılmayan bir kurgu ile, güya tanımadığı bir adam ile, ailesinin zoruyla imam nikahı yapmış gibi gösterildi.

Dizilerde gerçek hayatta karşılaşılan istisnai olayların dahi konu edilmesinin mümkün olduğu, ama tamamen hayali kurguların ideolojik saplantının delili olduğunu belirten yorumcular, "Dizinin senaristleri çok meraklı iseler, Turgay Ciner'e para karşılığı senaryo yazacaklarına, siyasete atılsınlar, boylarının ölçüsünü alsınlar" itirazında bulundular.