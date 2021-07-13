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Yerel Kız kaçırma kavgasında kan aktı!
Yerel

Kız kaçırma kavgasında kan aktı!

Bitlis’te iki aile arasında kız kaçırma meselesinden dolayı çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 16:22:00 -
Kız kaçırma kavgasında kan aktı!

Alınan bilgilere göre olay, Bitlis’in Güroymak ilçesinde, şehirlerarası otogarda öğle saatlerinde meydana geldi. İlçenin Çıtak köyünde ikamet eden taraflardan Cedih Platin, otogara indiği sırada diğer taraf olan amcası Cemil Pilatin ile çocukları Harun ve Mehmet Platin ile karşılaştı. Daha önce aralarındaki kız kaçırma olayı üzerine başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Harun Platin (23) kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Cemil Platin (51) ve oğlu Mehmet Platin (20) ise Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan Cedih Platin’i arıyor.

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