Kışlık domates sos nasıl yapılır? Makarna için domates sosu ve kahvaltılık kolay domates sosu tarifleri

Domates Sosu (Kahvaltılık) Tarifi İçin Malzemeler

10 kilo domates

1 kilo süs biber

1 demet maydanoz

1 baş sarımsak

2 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı şeker

Tuz ( damak zevkinize göre )

Domates Sosu (Kahvaltılık) Tarifi Nasıl Yapılır?

Domatesler tek tek rendelenip genişçe bir tencerenin içerisine alınır. Üzerinde 2 su bardağı sıvı yağ, tuz ve şeker eklenerek pişirilir. Kaynamaya başladıktan sonra saplarını çıkarıp uçları çizdiğimiz süs biberlerini (isteğe göre doğranabilir) ve ezdiğimiz sarımsakları ekleyerek 10 dk daha pişmeye bırakıyoruz. Ardından ocağın altını kapatıp ince ince kıymış olduğumuz maydanozları da ekleyip karıştırdıktan sonra sıcakken kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatıyoruz. Kavanozları ters çevirip soğumaya bırakıyoruz. Kahvaltılık domates sosu hakkında bilinmesi gerekenler Bu tarifimiz süs biberi ile yapıldığından acı bir tarif, kahvaltılık soslarda acı sevmeyenler biber koymadan ya da tatlı biber koyarak da yapabilirler. Malzeme listesindeki şeker, domatesin ekşiliğini almak için kullanılır, dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Kış için hazırlanan bu tarif kaynarken kavanozlara doldurulup ağzı tek kullanımlık kapaklarla sıkıca kapatılmalı. Bu sayede yazdan hazırladığınız sosları kışa kadar bozulmadan saklayabilirsiniz.

Domatesli Makarna Sosu Tarifi Nasıl Yapılır?

Domates rendelenir ,biber ince ince doğranır, tavaya alınır. Biraz sıvı yağ eklenir ve iyice kavrulur. 1 kaşık salça ilave edip kavrulmaya devam edilir, sarımsak ezilir, eklenir.

Kışlık Domates Sos Nasıl Yapılır? İçin Malzemeler

5 kg domates

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tuz

Kışlık Domates Sos Nasıl Yapılır?

Domatesler yıkanır. Domates kabuklarını hiç soymadan 4 bölerek derin büyük bir tencereye alarak üzerine tuz ve zeytin yağını ekleyin. Orta ateşte pişirmeye başlayın. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 35-40 dakika daha domatesler iyice rengini verene kadar pişirin. Pişen domatesleri blender dan geçirin. Domates soslarımızı kaynar halde iken yarım parmak kadar boşluk kalacak şekilde kavanozlara dökerek kapağını sıkıca kapayın. Ters çevirerek mutfak tezgahında uygun bir yerde soğuyana kadar bir gece bekletin. Ertesi gün kapakları kontrol edilir kapaklar dışa şişkin değilse sosumuz kışa hazır demektir. Kavanozlarımızı ışık almayan serin bir ortamda saklayın.

Püf noktaları: Kavanoz kapaklarını mümkünse yeni alıp, kaynatın ve kapaklar sıcakken kavanozu kapatın. Eğer kapak dışa şişkinse korkmayın. Tencereye tekrar koyup, bir taşım kaynatıp, tekrar kavanoza doldurup, aynı işlemi uygulayın. Kavanozlar açıldıktan sonra 1-2 günde tüketmek üzere buzdolabında saklayın.

Patlıcanlı kahvaltılık sos nasıl yapılır?

Domatesi tencereye alın, zeytinyağını ve tuzu ilave ederek blenderdan geçirin ve kaynatın. Doğranmış biberi ve patlıcanları ekleyerek pişirmeye devam edin. Sirke ve sarımsağını ekleyerek iyice kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin. Doğradığınız maydanozuları da ekleyerek 1-2 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

Domates biber kahvaltılık sos nasıl yapılır?



Domatesleri güzelce yıkayın, kabuklarını soyun ve mutfak robotundan ektikten sonra bir tencereye alın. Tencerenin altını açın ve o sırada biberleri temizleyip sarımsaklarla birlikte aynı şekilde robottan çekin ve tencereye ekleyin. Suyunu çekip koyulaşmaya başladıktan sonra içine sirke zeytinyağı ve tuzu ekleyin.

Kışlık Kolay Kahvaltılık Domates Sos Tarifi Nasıl Yapılır?

Kapya biberler ile domates ayrı ayrı robotta çekilir. Tencerede yağ ile biber biraz kavrulur. Biberler kavrulunca domates eklenir. Kapatmaya yakın tuz, sirke ve sarımsak eklenir. ... Sıcak sıcak kavanozlara doldurulur ve ağzı sıkıca kapatılır.



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