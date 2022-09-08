Mahluta çorbası tarifi nasıl yapılır? Mahluta çorbası nereye ait? Yöresel mahluta çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

Bugün çorba ne pişirsem diyenler bu tarif tam size göre. Yöresel lezzeti olan bu çorba lezzeti bir harika.... Yöresel bir lezzet olan mahluta çorbası özellikle Adana, Hatay ve Mersin taraflarında sıklıkla yapılıyor. Peki en güzel mahluta çorbası yemek tarifi nasıldır? Köylü çorbası mahluta çorbası yemeği nasıl yapılır? Mahluta çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Mahluta çorbası nasıl yapılır? Mahluta çorbası için gerekenler neler? Mahluta Çorbası yemeği hangi ile ait?

Mahluta çorbası hangi yöreye ait? İşte tüm soruların cevapları...

Mahluta çorbası, Antakya yöresine özgü mercimek çorbasıdır. Kırmızı mercimeğin suyla kaynatılmasıyla yapılır. Çorbanın kıvamına gelmesinden sonra ayrı bir tavada kızartılan sıvı yağın içerisine kırmızı pul biber ve kuru nane atılarak kızartılır.

MAHLUTA ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Mahluta çorbasının içinde neler var?

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı pilavlık bulgur

1 yemek kaşığı pirinç

1 adet soğan

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı tuz

8 su bardağı su

Terbiyesi İçin;

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Ekşili Sosu İçin;

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

MAHLUTA ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR? MAHLUTA ÇORBASI YAPILIŞI

Mahluta çorbası, Antakya'nın yöresel yemeklerindendir. Mercimek, bulgur ve pirinç süzgeçte iyice yıkanıp süzülür ve düdüklüye alınır. Üzerine havuç rendelenir ve soğan doğranır. Tuzu atılıp suyu konulur ve kapağı kapatılarak düdüğü ötmeye başladıktan sonra 15 dakika pişirilip kapatılır. Terbiye malzemeleri bir kapta çırpılır. Düdüklü dikkatli şekilde açılır ve blender ile hafif dişe gelecek şekilde birkaç kez dırdır yapılır. Kepçe ile çorbadan alınıp terbiye malzemelerinin üzerine birkaç sefer konulup çırpılır ve çorbaya ilave edilir ve iyice karıştırılır. İsteğe bağlı ocakta bir taşım kaynatılır. Sosu İçin bir cezveye salça ve yağ konulup kızdırılır. Nar ekşisi ve baharatlar konulup karıştırılır. Altı kapatılıp çorbaya ilave edilir karıştırılır.

Mahluta Çorbası Püf Noktaları

Çorbanın yapımında su yerine tavuk suyu da kullanabilirsiniz.

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