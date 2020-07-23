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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:31:48 -
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 gram esrar, kullanıma hazır 2 enjektör ele geçirildi. S.Y, H.S.Y, M.Ü, B.Ç, S.H, M.A, S.B, S.Y. ve F.C. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, S.B, S.Y. ve F.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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