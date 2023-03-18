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Yerel Kirayı 6 kat artıran ev sahibi gözaltında!
Yerel

Kirayı 6 kat artıran ev sahibi gözaltında!

Adana’da aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı öne sürülen ev sahibi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 15:01:00 -
Kirayı 6 kat artıran ev sahibi gözaltında!

Adana'da Aynur Kaya (60) bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesinde taşındığı ve aylık 833 lira kira bedeli karşılığı oturduğu evin yıllık sözleşmesinin bittiğini, ev sahibinin aylık kirayı 5 bin liraya çıkardığını, ayrıca evden çıkmadığı için ev sahibinin elektrik ve suyu kapattırdığını öne sürerek polise şikayetçi oldu. Polis ev sahibi Emin Ç.’yi (37) gözaltına aldı.

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