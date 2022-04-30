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Yerel Kimse beklemiyordu! Beğendiği gömleği üzerine giyip, ödeme yapmadan...
Yerel

Kimse beklemiyordu! Beğendiği gömleği üzerine giyip, ödeme yapmadan...

Diyarbakır'da bir mağazaya giren kişi, beğendiği gömleği giydi, ödeme yapmadan çıkıp gitti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 14:40:00 -
Kimse beklemiyordu! Beğendiği gömleği üzerine giyip, ödeme yapmadan...

Diyarbakır'da bir mağazaya giren kişi, beğendiği gömleği giydi, ödeme yapmadan çıkıp gitti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Müşteri gibi mağazaya giren kimliği belirsiz kişi, beğendiği gömleği giydi, iş yeri sahibine alacağını söyleyip, etiketi ve alarmı söktürdü. Bir süre mağazada dolaşan bu kişi, başka müşteriler gelip, iş yeri sahibi ve çalışanları onlarla ilgilenmeye başlayınca gömleğin parası olan 120 lirayı ödemeden çıkıp gitti. O anlar, mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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