Kim Min-Jae için resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından Berke Özer de sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarılırken, Kongo'lu yıldız Tisserand da sakatlığı nedeniyle Kongo Milli Takım kamp kadrosundan ayrılmıştı.

Bununla beraber sarı lacivertlilerin Güney Kore'li yıldızı Kim Min-Jae de, Güney Kore'nin 2022 Dünya Kupası Eleme maçında BAE ile oynadığı müsabakanın 81. dakikasında sakatlanarak yerini Park Ji-Soo'ya bırakmıştı.

Ülke futbol federasyonu yetkilisi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAE maçı sonrası Güney Kore Milli Takım hocası Bento, yaptığı açıklamada, "Kim Min-Jae'yi oynatıp oynatmayacağımıza, maç sonrası yapılacak tektikler sonrası karar vereceğiz" demişti.

Bununla beraber Güney Kore Futbol Federasyonu yetkili, yaptığı konuşmada, "Kim Min-Jae, dizinde bir ağrı hissetti ama ciddi değil. Irak maçına kadar yetişecek. Büyük bir sorun gözükmüyor." ifadelerini kullandı.