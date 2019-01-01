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Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump'a mesaj gönderdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile yeniden görüşmeye hazır olduğunun mesajını verdi.

01 Ocak 2019 Salı 21:53
Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump'a mesaj gönderdi

Yonhap Ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, devlet televizyonundan yayımlanan yeni yıl konuşmasında, herhangi bir tarihte ABD Başkanı Trump ile yeniden görüşmeye hazır olduğunu ancak ABD'nin yaptırımları sürdürmeye devam etmesi halinde alternatif bir yol seçmek zorunda kalacağını belirtti.

"Oturup görüşmeye her zaman hazırım"

Kim, "Herhangi bir zamanda, ABD Başkanı ile yeniden oturup görüşmeye her zaman hazırım ve uluslararası toplumun memnuniyetle karşılayacağı bir sonuç elde etmek için çaba göstereceğim. Lakin, ABD'nin sözlerini tutmaması, sabrımızı yanlış değerlendirmesi, tek taraflı taleplerde bulunmayı sürdürmesi, yaptırımlar ve baskılar konusunda ısrar etmesi halinde kendimize de yeni bir yol seçmekten başka seçeneğimiz kalmayacak." diye konuştu.

Trump ile hazirandaki zirvede mutabık kaldıkları gibi Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tesis edilmesi ve "nükleer silahların tamamen yok edilmesi" yönündeki çalışmalar konusundaki kararlılığını vurgulayan Kim, Nükleer silahların ortadan kaldırılması konusunda ülkesinin şimdiye kadar attığı adımlara karşılık ABD'ye benzer önlemler alması çağrısında bulundu.

Kim, "ABD, etkin ve önleyici çabalarımıza güvenilir adımlarla benzer şekilde karşılık verirse Kuzey Kore-ABD ilişkileri somut ve yenilikçi önlemler alma sürecinde mükemmel ve hızlı bir şekilde ilerleyecektir." dedi.

Kim ayrıca, Güney Kore ve ABD arasındaki ortak askeri tatbikatlara tamamen son verilmesi çağrısını yineledi ve bölgedeki gerilimin "kaynağı" olduğunu söyleyerek Kore Yarımadası'na "yabancı askeri stratejik varlık" getirilmemesini istedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 21:53
  1. Trump
  2. ABD
  3. Kuzey Kore

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