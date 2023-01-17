Kilosu olan olmayan herkesi ilgilendiriyor! Şifa deposu: Zayıflatan muhteşem kür karışımı ile sıfır yağ...

Zencefilin sindirim sistemi ve mideye faydaları

Zencefilin %40 oranında hazımsızlığa ve mide şişkinliklerine yardımcı olduğunu kanıtlamışlardır. Zencefil, mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olmasının yanı sıra, mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Diareyi (ishal) önler ve bağırsak bozukluklarını giderir.

KAYNAT İÇ GÜN BOYU YAĞ YAK 1 AYDA 10 KİLO VER

Zayıflatan Muhteşem Kür (7 Günde 5 Kilo) Tarifi İçin Malzemeler

1 bardak süt

1 tutam zerdeçal

Göz kararı yeşil çay

1 dilim limon

Zayıflatan Muhteşem Kür (7 Günde 5 Kilo) Tarifi Nasıl Yapılır?

Eğer yeşil çay yaprakları varsa sütü ve limonu ve yeşil çay yapraklarını hep birlikte kaynatıyoruz, yoksa sallama çayda olabilir.

Kaynattıktan sonra süzüyoruz ve bir tutam zerdeçalı karıştırıp içiyoruz.

Her gün düzenli içtiğiniz takdirde fazla kilolu olanlar haftada en az 5- 6 kg, orta kilolular 2- 3 kg vereceklerinin sözünü veriyorum. Metabolizmayı muhteşem çalıştırıyor ve bu süre zarfında yediklerinize de dikkat edin, bizzat 67 kg annemde denedim 13 günde 7 kg verdi faydasını görenler lütfen referans olarak yazsınlar. (Ağız Tadınıza Uymuyorsa, Tariflerime Bakarak Size Uygun Olan Kürleri Deneyebilirsiniz)

Not: Fazla kaynatıp sütü kesmeyin bir kaç ısıtsanız yeterli.

Diğer tarif önerileri

Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz Zayıflama Çayı Tarifleri

Ateş üzerinde kaynatın:

Şunu söylemeden başlamayalım, hiçbir “sihirli” çay yoktur. Beslenme ve egzersizin hayatınızdaki önemi, amacınız kilo vermek ise, çok daha fazladır! Egzersiz yapmadan ve doğru beslenme planı hazırlamadan kilo vermenin “güvenli veya sağlıklı” bir yolu maalesef ki yoktur. Klasik bir söz vardır, ne yersek oyuz diye… Bu çok doğru! Eğer tatlandırılmış içecekler yerine bu çayları tercih ediyorsanız, herkesten bir adım öndesiniz demektir! Aktif kalmanın ve doğru beslenmenin yanı sıra, detox çayları içmek kilo vermenize ve vücudun doğal toksin detoksifikasyon süreçlerini geliştirmesine yardımcı olur!

Yeşil Detox Çayı

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yeşil çay

1 dilim limon

2 çilek

2 dilim salatalık

Yeşil çayınızı demleyin ve 10 dakika kadar soğumasını bekleyin. Salatalık, limon ve çilekleri içine katın. Dilerseniz yeşil çayın tamamen soğumasını bekleyin ve içine buz atarak soğuk çay olarak tüketin!

Fun Fact: Egzersiz yapmadan önce yeşil çay içmek, egzersiz sırasında yağ yakımına yardımcı olur. Ayrıca zengin antioksidan kaynağıdır!

Altın yoğurt kürü kaç kilo verdirir?

Yoğurt kürü ile kilo verenler öneriyor: Kahvaltıda chia tohumu, yoğurt, kuru meyvelerden oluşan bir karışım hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. Veya altın yoğurt kürü gece yatmadan ortalama 5-6 kilo verdirir.

Altın yoğurt faydaları- Altın yoğurt nedir ne işe yarar? Altın yoğurt tarifi nasıl yapılır?

Yağ yakımı için altın yoğurt küründen bahseden Tanoğlu, "Gece uyumadan yarım saat önce tüketilmesini tavsiye ettiği kür için 2 yemek kaşığı kadar yoğurt içine, her birinden tepeleme bir çay kaşığı kadar zerdeçal, zencefil ve karabiber ekliyoruz. Son olarak üzerine yarım limon sıkıyoruz.

Aynı zamanda bağırsaklardaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur Yağ yakımını hızlandırır. -Tarçın; antioksidan etkisi ile toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Vücutta oluşan ödem ve şişkinliğin önlenmesine yardımcı olur. Hücrelerde birikmiş fazla suyun atılımına destek olur.

3 haftada zayıflatıyor!

Uzmanlara göre obeziteden koruyan zerdeçal, serotonin kaynağı olduğu için mutluluk veriyor. Uzman Dr. Yegane Özcan, aşırı kilo problemi olan kişilerin gönül rahatlığıyla zerdeçalı tüketebileceğini söyleyerek, "Zerdeçalın içinde bulunan serotonin sayesinde zayıflarken mutlu olur ve depresyona girmezsiniz" dedi.

Zerdeçalın mucizevi bir bitki olduğunu söyleyen Dr. Özcan, "2014 yılında Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre zerdeçalın obez hastalara iyi geldiği ve kilo vermeye yardımcı olduğu ortaya çıktı.

3 gün ödem nasıl atılır? 3 günde ödem atmak:

Vücutta bulunan ödemi, yani fazla sıvıyı atmak için gün içinde su tüketimini artırmak gerekir. Günde 8 ila 10 bardak su içmek, vücuttaki ödemin atılmasında oldukça faydalıdır. Ödem çorabı giymek de ödem tedavisindeki etkili bir yöntemlerden biridir.