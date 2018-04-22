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Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik ziyaret!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören CHP Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Mersin'den helikopterle dönen Kılıçdaroğlu doğrudan hastaneye gitti. Görüşme başbaşa gerçekleşti. Atılacak adımlarla ilgili Baykal'dan görüşleri alındı

22 Nisan 2018 Pazar 18:02
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik ziyaret!

Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören CHP Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Görüşme sürpriz olarak nitelendiriliyor.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; Mersin'den helikopterle dönen Kılıçdaroğlu doğrudan hastaneye gitti. Görüşme başbaşa gerçekleşti. Atılacak adımlarla ilgili Baykal'dan görüşleri alındı.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 18:02
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