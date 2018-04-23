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Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu görüşüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşüyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:18
Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu görüşüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. Görüşmenin gerçekleşeceği daha önce duyurulmuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI VE İTTİFAK ELE ALINACAK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme başladı. Görüşmede 24 Haziran 2018'de yapılacak seçim, cumhurbaşkanı adayı ve ittifak konularının konuşulması bekleniyor.

CHP'NİN PM TOPLANTISI YARIN YAPILACAK

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği PM toplantısı yarın gerçekleşecek.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 10:18
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • FaikFaik2 dk önce
    Kürdan ve peçete bir araya gelirse sonu çöplük olur CHP militanlarının elinde benzin bidonuyla resmettiği molla bey çiçeklerle karşılanır olmuş tam bir abidik gubidik siyaseti.
  • Mesut SarpMesut Sarp10 dk önce
    Reiz`in Temel Karamollaoğlunun şu açıklamasına vatandaş olarak cevap vermesini bekliyoruz: Cumhurbaşkanı müzakere etmeye hazır değil. Söylediği fikrin müzakere edilmesini istemiyor. Kendi içinde bu müzakere yapmak isteyen varsa onları yanından uzaklaştırdı. Artık etrafında sadece şakşakçılar kaldı. Emin olun, onların elinden de artık ses çıkmıyor...
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