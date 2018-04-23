Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu görüşüyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşüyor.23 Nisan 2018 Pazartesi 10:18
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. Görüşmenin gerçekleşeceği daha önce duyurulmuştu.
CUMHURBAŞKANI ADAYI VE İTTİFAK ELE ALINACAK
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme başladı. Görüşmede 24 Haziran 2018'de yapılacak seçim, cumhurbaşkanı adayı ve ittifak konularının konuşulması bekleniyor.
CHP'NİN PM TOPLANTISI YARIN YAPILACAK
CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği PM toplantısı yarın gerçekleşecek.
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