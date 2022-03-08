Kiev'de siren sesleri yeniden yükseldi!
Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri yeniden yükseldi.
Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yeniden siren sesleri duyuldu.
Rusya, gece boyunca Ukrayna’nın farklı kentlerine saldırılarını sürdürdü. Bugün saat 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından sivillerin tahliyesi başladı.
Birçok kentte siren sesleri yeniden duyuldu
Akşam saatlerine doğru başkent Kiev, Jitomir, Vinitsa, Dnipro ve birçok şehirde yeniden siren sesleri duyuldu.