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Dünya Kiev'de siren sesleri yeniden yükseldi!
Dünya

Kiev'de siren sesleri yeniden yükseldi!

Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri yeniden yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 19:03:00 - 2022-03-08 19:17:13

Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yeniden siren sesleri duyuldu.

Rusya, gece boyunca Ukrayna’nın farklı kentlerine saldırılarını sürdürdü. Bugün saat 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından sivillerin tahliyesi başladı.

Birçok kentte siren sesleri yeniden duyuldu

Akşam saatlerine doğru başkent Kiev, Jitomir, Vinitsa, Dnipro ve birçok şehirde yeniden siren sesleri duyuldu.

 

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