Kick boks Türkiye'de popüler sporlar arasına girdi

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Türkiye'de kick boksa olan ilginin hızlı bir şekilde arttığını ve lisanslı sporcu sayısının 300 bine yaklaştığını söyledi.

Kayıcı, AA muhabirine, Türkiye'de kick boksun yıllar içinde inanılmaz bir ivmeyle yükseldiğini söyledi.

Türkiye'de de insanların savunma veya spor amaçlı olarak kick boksa yöneldiğine dikkat çeken Kayıcı, "Geçtiğimiz yılın rakamlarına baktığımızda lisanslı sporcu sayısı olarak Türkiye'deki federasyonlar arasında 5. sırada yer alıyoruz. Yaklaşık 300 bine yakın sporcu sayımız var. Uluslararası müsabakalarda ise en fazla madalya alan federasyon biziz. Koronavirüs nedeniyle sporcu artışımızda yavaşlama olsa da Türkiye'de kick boksun giderek sevilmesi ve yaygınlaşması bizi çok memnun ediyor." diye konuştu.





- "Kick boks yapmayan kimse kalmayacak"

Kick boksa artan ilginin lisanslı sporcu sayısına olumlu yansıdığını, bunun da kendisini mutlu ettiğini belirten Kayıcı, şunları söyledi:

"Şu an okullarda, üniversitelerde, hatta kamuda kick boks var. Bir çok kamu kurumu kick boksu resmi spor dalları arasında seçti ve kurumları bünyesinde kurslar açmaya başladı. Son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Yönergesi'nde kick boksun spor faaliyetleri içinde olması kararlaştırıldı. Bu sayede bir çok subay ve astsubayımız kick boks dersleri almaya başladı. Bu da bizi memnun ediyor. Bizim sloganımız 'kick boks yapmayan kimse kalmayacak' Bu kapsamda 'gitmediğiniz yer sizin değildir' diyerek Türkiye'nen her yerine gitmeye çalışıyoruz. Gittiğimiz yerlerden de çok olumlu sonuçlarla dönüyoruz."





- "Kick boksta başarılıyız"

Kick boksta uluslararası müsabakalarda Türk takımlarının sayısız şampiyonluklar kazandığını dile getiren başkan Kayacı, "Türk kick boksu dünyada ilk 4 arasında kendine yer buluyor. Takımlarımız, turnuvalarda mutlaka ilk 3 ya da 4'ün içerisinde yer alıyor. Dünya ve Avrupa şampiyonu olan çok sayıda sporcumuz var. Dünya genelinde çok başarılı bir takımız ve öyle olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ülke olarak "Kick boksta başarılıyız" diyen Kayacı, kick boksta yakalanan ulusal başarının bu spora yönelik ilginin artmasında etken olduğunu da sözlerine ekledi.