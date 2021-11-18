Kestanepazarı’nın 85 hafızı icazet aldı

Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği tarafından himaye edilen Karabağlar, Konak ve Aliağa’da bulunan 3 Kur’an kursunda hafızlıklarını tamamlayan 85 öğrenci yapılan merasim ile icazet aldı. Reissü’l Kurra Vekili Ramazan Pakdil Hocaefendi’nin riyasetinde gerçekleşen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, Ayasofya-i Kebir Camii Uzman İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer, Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Hafız Adem Kemaneci, Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya İkincisi Hafız Enes Kaput, hafız öğrencilerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kestanepazarı 2021 Yılı Hafızlık Merasimi İzmir Hisar Camii’nde gerçekleşti. Hafızlık Merasimi açılış Kur’an-ı Kerim’ini Kestanepazarı öğrencisi Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye İkincisi Hafız Ömer Baydar okudu. İcazet töreninde konuşan, Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan, Kestanepazarı ailesi olarak, yüzlerce yıllık tarihinde sadece 1945’ten günümüze resmi olarak, 6 binden fazla hafızın yetişmesine vesile olan bir kurum olmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sezik: İzmir’imizi Rabbimin rahmeti kuşatmıştır

İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, ise, İzmir İl Müftülüğü olarak Hisar Camii’nde kısa bir süre önce Hafızlık Türkiye Finalini ve ardından Ödemiş’te Hafızlık Merasimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Sezik, “Bugün burada birbirinden kıymetli 85 hafızımızın hafızlık icazet merasiminde rabbim bizleri buluşturdu. Allah Resulu buyuruyor ki ‘Eğer ki bir toplulukta Allah’ın kelamı Kur’an okunursa oraya huzur iner, melekler kanatlarını açarlar. Allah’ın rahmeti orayı kuşatır.’ Ben bugün inanıyorum ki güzel İzmir’imizi Rabbimin rahmeti kuşatmıştır” şeklinde konuştu.

Dağ: Hafız yavrılarımız yaşantı ile tebliği en güzel şekilde yaşatacaktır

Hafızlığın çok meşakkatli ve önemli bir mertebe olduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, ilk olarak evlatlarına hafızlığın önemini anlatarak, hafız olarak yetişmelerini sağladıkların için hafız öğrencilerin anne babalarına teşekkür etti. Kestanepazarı Kursları’ndan resmi olarak bugüne kadar 6 binden fazla hafız yetiştirildiğini hatırlatan Dağ, sözlerine şöyle devam etti: “Ben biliyorum ki bu kurumlardan hafız olamamış, ama Kur’an eğitimini tamamlamış 10 binlerce de ilim adamı yetişti. Ege Bölgesinin bu ihtiyacını uzun yıllardır gideren bu kuruma huzurlarınızda bir kez daha ayrıca teşekkür ederim. Bu genç yaşta hafız olan yavrularımız inşallah bundan sonra da bu Kur’an-ı aynı şekilde yaşayıp etraflarına da yaşatarak, hâl ile tebliğ, yaşantı ile tebliği en güzel şekilde yaşatacaktır. Rabbim kendilerinden razı olsun ve sayılarını artırsın. İzmir hafızları ile güzel.”

İzmir İslam yurdudur

Hafız talebelerin Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından kürsüye gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Şu ana kadar sözlerin en güzeli Allah’ın Kelamı Kur’an-ı Kerim söylendi. Bu andan sonra burada söylenecek sözlerimizin hepsi zayi olacaktır. Ancak söyleyeceklerimi içinizden duygularını tercüme etmek isteyen bir kardeşinizin kırık dökük hissiyatı olarak kabul ediniz lütfen” dedi. Bugün burada efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) vahyin inmesi ile başlayan hafızlık geleneğinin sürdürüldüğünü gördük diyen Vali Köşger, sözlerine şöyle devam etti: “O Kur’an, Efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) indirilip satırlara yazılmadan önce gönüllere yazılmıştır. Bir hayat nizamı olarak yaşanmaya başlanmıştır. O geleneğin devamı olarak burada bulunan hafız yavrularımız 1081 yılından bugüne İslam beldesi olan Çakabey’in İzmir’inde, başka bir hesabı olanlara, bu Kur’an ile tekbir ile ezan ile gür bir sesle bu toprakların ebediyen İslam yurdu olduğunu ve olacağını bir kez daha vurgulamıştır.”