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Kesin gibi! HDP'nin cumhurbaşkanı adayı...

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, katıldığı programda 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı aday göstereceklerini söyledi.

22 Nisan 2018 Pazar 23:53
Kesin gibi! HDP'nin cumhurbaşkanı adayı...

Ziya Pir, “2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok öne çıkan isim Sayın Demirtaş. Ama bu konuda bir karar alınmış değil. Parti Meclisimiz bu konuda kararını verecek” dedi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Ziya Pir, HDP’nin seçimlere ismi geçen partilerle (HÜDA-PAR/ CHP) ittifak yapmayacağını çünkü yaptıkları anketlere göre yüzde 10 barajını geçtiklerini söyledi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 23:53
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