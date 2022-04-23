Kes tıraşı Ekrem hizmet üret

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Projelerini tamamlayamadığı metro hatlarını, illegal yardım kampanyalarını, keyfi zamlarını, LGBTİ sapkınlığına olan desteğini ‘engelleniyoruz’ yalanıyla gizlemeye çalışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ucuz algı operasyonlarıyla vizyonsuzluğunu örtbas etmek istiyor. İstanbullunun parasını çakma tablolara, yandaş sanatçıların saatlik konserlerine ve reklam bütçesine harcarken kimseden onay beklemeyen İmamoğlu, beceriksizliğini ve iş bilmezliğini örtmek için sübvanse ettiği fonlu medyası üzerinden her gün “engelleniyoruz” yalanını tekrar ediyor. Ak Parti iktidarından ne istediyse fazlasını alan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun sık sık tekrar ettiği “engelleniyoruz” yalanlarından bazıları şöyle:

Ne istediyse verdiler

Her fırsatta “engelleniyoruz” yalanına sarılan CHP’li İmamoğlu’nun, LGBTİ sapkınlığına yönelik destek girişimleri dışında İBB Meclis gündemine getirdiği maddelerin çoğu kabul edildi.

Yerel seçimlerden önce suya ve ulaşıma indirim sözü veren İmamoğlu, fahiş zam teşebbüsleri her reddedildiğinde, “engelleniyoruz’ propagandasına sarıldı.

Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı’nın tünellerini beton ve toprak dökerek kapattıran İmamoğlu, henüz deprem ve zemin etüd raporu olmayan Beylikdüzü-Sefaköy metro projesinin engellendiği yalanını ısrarla dillendiriyor.

İstanbul valiliğinden izin almadan AVM’lere yerleştirdiği kiosklarla kaçak yardım toplayan İmamoğlu, kanunsuz şekilde toplanan paraya el konulması üzerine, “ihtiyaç sahiplerine yardım etmemiz engelleniyor” yaygarasını kopardı.

İktidar, hiçbir belediyenin dış kredi talebine onay vermezken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 300 yeni otobüs alımı için bulduğu dış kredinin hükümet eliyle engellendiği iftirasını attı.

Pandemide yüzüstü bırakıldıklarını söyleyen İmamoğlu, personel maaşlarını ödemek için AK Parti’nin açtığı ‘Kısa çalışma ödeneği’ uygulamasından yararlandı.

İmamoğlu devletten yeterince finans desteği almadıklarını iddia ederken, 2021 yılında merkezi idareden 20 milyar TL geleceğini öngören İBB’ye 25.6 milyar TL gönderildi.

Ne yapmış da engellenmiş!

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Gazeteci Cengiz Alçayır, “Siyasi rotasını yalan iftira ve iş yapmamak üzerine kuran İmamaoğlu’nu 2 yıl daha böyle dinleyeceğiz. Çünkü o halkına yalan söyleyen, gerçekleri gizleyen, millete hizmet yapmayan, lafla peynir gemisini yürütmeye çalışan kaptan rolünü benimsemiş. Ekrem İmamoğlu eğer engellenecek olsaydı, İstanbullunun parasıyla o içkili alemleri yapamazdı. Ekrem İmamoğlu engellenecek olsaydı, Rumelihisarı’ndaki belediyeye ait tarihi eğitim yuvasını 20 trilyondan fazla tadilat masrafı harcayarak ailesine saadet yuvası yapmazdı, yapamazdı. İmamoğlu engellenecek olsaydı, denizi temizlemek için kiralanan gemiyle işe gidip gelmezdi. İmamoğlu’nun engellendiği filan yok. Öyle olsa merkezi hükümetten fazlasıyla para gelmezdi. Özetle, bu ülkede yalana inanan bir kitle var. İmamoğlu da ‘engelleniyoruz’ yalanıyla kendi seçmenini konsolide etmeye çalışıyor. Ne istemiş de engellenmiş. Çene şovu yapacağına, tıraşı kessin de hizmet üretsin” ifadelerini kullandı.

CHP’de yalanın bitmeyeceğini kaydeden Alçayır, şöyle devam etti: “CHP’deki siyaset, Türk siyasetinin amacını, dilini ve yönünü bozmaya yönelik. Bunlarda iftiralar bitmeyecek. Bazen İmamoğlu’nun bazen Kılıçdaroğlu’nun ağzından devam edecek. Biz CHP’lilerin ağzından böyle yalan ve kurguları daha çok duyacağız.”

Hizmet değil kariyer plânı yapıyor

Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak ise, “Hiçbir icraatı olmayınca sadece iftira atarak, hükümete ve devlete “beni engelliyorlar” diye mazeret uydurarak kendi başarısızlığına kılıf aramaya çalışıyor. Fakat millet gerçekleri görüyor. Otobüsler, metrobüsler bozuluyor, insanlar yollarda kalıyor. Vatandaş hizmet alamıyor. Kendisine ait bir metre bile metro ihalesi olmayan bir belediye başkanı bu kişi. Ve neredeyse görevdeki 3 yılını doldurdu. Bugüne kadar sıfırdan başladığı bir projesi olmayan bir insanı engelleyen nedir? Metro yapmak istemiş de devlet mi engellemiş onu. Bunlar hep hikâye. Kendi beceriksizliğine bahane uyduruyor. Mağdur edebiyatı üzerinden kariyer planlaması yapıyor ama kariyer planı böyle yapılmaz” açıklamasında bulundu.