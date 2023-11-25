Kenya'da şiddetli yağışlar sellere yol açtı: 70 ölü
Kenya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e çıktı.
Kenya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e çıktı.
Aşırı yağışların neden olduğu sellerde 70 kişi öldü, on binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.
Üklede, afetin neden olduğu yıkım nedeniyle "acil durum" ilan edildi.
Başta ülkenin kuzeyi olmak üzere birçok bölgede yollar hasar gördü. (İLKHA)
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