Kentsel dönüşüme İmamoğlu engeli

Hakkı Bilir İstanbul

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, AK Partili ilçe belediyelerinde devam eden kentsel dönüşüm projelerini engellediği ortaya çıktı. Görev süresi boyunca 100 bin konutu dönüştüreceğini iddia etmesine rağmen, 3 yıla yaklaşan görev süresince tek bir dönüşüm bile gerçekleştiremeyen İmamoğlu’nun AK Partili Güngören Belediyesinin kentsel dönüşüm projesini iptal ettirdiği belirlendi. 2 yıl gibi kısa sürede 8 bin vatandaşımızı güvenilir evlerine yerleştiren Güngören Belediyesinin aynı proje kapsamında başlattığı ve 5 bin vatandaşımızın faydalanmasının planlandığı kentsel dönüşüm projesinin İBB tarafından mahkeme kararıyla durdurulduğu öğrenildi. Deprem riskine karşı en önemli savunma gücü olan dönüşüm projelerini engelleyen İmamoğlu’nun bu tavrı ise vizyonsuzluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Projeye mahkemeyle darbe

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan AK Partili Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Güngören’de son iki yılda 8 bin vatandaşımız depreme dayanıklı konutlara yerleştirildi. Bugün halihazırda 5 bin vatandaşımız da bu plan notuyla ruhsat almayı bekliyor. Tam bu aşamada mahkeme kararıyla plan notlarımız iptal oldu. Peki buna kim engel oldu. Tek tek göreceksiniz. Elimizde iki tane dilekçe var. CHP’li meclis üyesinin dilekçesi, biri de Mimarlar Odası’nın dilekçesi. Birebir 6 sayfa ve aynı dilekçe. Kentsel dönüşümün siyasete alet edilmesinin en somut örneklerinden biridir. Davayı da şehir planlamacıları odası açıyor. Mahkeme de projeyi iptal ediyor. Biz burada 3-5 kişiye yönelik bir düzenleme yapmıyoruz ki. Güngören’in genelini ilgilendiren bir düzenleme yapıyoruz. İptal oldu. Vatandaşlarımızın gönlü ferah olsun, engelleri kaldırmaktan vazgeçmeyeceğiz”

Deprem bütçesini düşürdü

Göreve geldiği ilk günlerde ‘Deprem çalıştayı’ düzenleyerek göz boyayan İmamoğlu, gerçekte ise kentsel dönüşüm noktasında tek bir adım bile atmadı. 2018 yılında İBB’nin kentsel dönüşüm için ayırdığı bütçe 1 milyar 13 milyon liraydı. İmamoğlu’nun görevi devralmasıyla birlikte bu rakam dramatik bir şekilde düşüş gösterdi. CHP’li İmamoğlu, deprem bütçesini 340 milyon lira olarak belirledi. Kentsel dönüşümün toplam bütçedeki payı 0.8’e düşürülmüş oldu. Kentsel dönüşümde suçu AK Partili belediyelere yıkmaya çalışan İmamoğlu, 574 riskli yapı CHP’li belediyelerde olmasına rağmen halen yıkımı gerçekleştirmedi.

Afad toplantısında yok!

26 Eylül 2019’da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ortalıktan kaybolan İBB Başkanı İmamoğlu, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun doğal üyesi olduğu halde sosyal medyadan, “Beni davet etmedikleri için AFAD toplantısına katılmadım” şeklinde sorumsuz beyanlarda bulundu. 24 Ocak 2020’de Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından yardımların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek iddiasıyla bölgeye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde ortaya çıktı.

