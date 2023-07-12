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Yerel Kenenin ısırdığı baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı
Yerel

Kenenin ısırdığı baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-12 13:44:00 -
Kenenin ısırdığı baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı

Kastamonu’da kenenin ısırdığı baba ile oğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Akkaya köyünde ikamet eden S.O. ile oğlu M.O., tarlada çalıştıkları sırada vücutlarına kene yapıştı. Bir süre sonra yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetleri başlayan S.O. ile M.O., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde S.O. ile oğlu M.O.’nun vücuduna kene yapıştığı belirlendi. Vücutlarına yapışan kenenin çıkartılmasının ardından S.O. ile oğlu M.O. hastanede gözetim altına alındı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi bulunan S.O. ile M.O., Çorum’a sevk edildi.

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