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Yerel Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı
Yerel

Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik kazasının ardından sürücüler arasında yaşanan tartışmada 2 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 23:30:00 -
Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan silahlı ve palalı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Mesudiye Mahallesi Harman Sokak’ta meydana geldi. Hakan K. (36) yönetimindeki 43 RK 702 otomobil, Samet T. yönetimindeki 16 KNH 10 plakalı otomobille çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

Tartışmayı duyarak sokağa çıkan Mustafa Yüncü (40) ve Yusuf Mutlu (39), kazayı yapan Hakan K.’yı bağırmaması konusunda uyarırken, öfkelenen Hakan K., belindeki silahla Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu’ya kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği 2 şahıs, kanlar içinde kaldı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yakalanarak gözaltına alındı

Olay yerinden kaçan şüpheli Hakan K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan silahlı ve palalı kavgada 43 RK 702 plakalı otomobilde hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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