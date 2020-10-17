  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Akın istifa etti
Spor

Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Akın istifa etti

Süleyman Akın: - "Mevcut hoca ve menajerin yetersiz ve hatalı işler yaptığı tüm kamuoyu malumuyken hala tahammül edilip gönderilmesinin gündeme dahi gelmemiş olması bize ve Kayserispor'a zarar veriyor. "

Yeniakit Publisher
2020-10-17 23:34:22 -
Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Akın istifa etti

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da yönetim kurulunda başkan danışmanı olarak görev yapan Süleyman Akın, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26 yıldır tribünlerde son 4 yılımı onurla gururla yönetici olarak sürdürdüğüm her şeyim Kayserispor yöneticiliğimden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Burada olmamızda ki gaye bir şeylere olumlu anlamda destek vermek, katkı sağlamak içindi." ifadelerini kullandı.

Akın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mevcut hoca ve menajerin yetersiz ve hatalı işler yaptığı tüm kamuoyu malumuyken hala tahammül edilip gönderilmesinin gündeme dahi gelmemiş olması bize ve Kayserispor'a zarar veriyor. Artık tribündeki yerimi Kapalı Kale Taraftarlar Derneği'ndeki yöneticiliğimle Kayserispor peşinde ölene kadar olacağız. Yeni maçlarda görüşmek üzere."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes paylaşıyor! 'Bütün mesele aslında bu'
Gündem

Herkes paylaşıyor! 'Bütün mesele aslında bu'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a verilen dünya medyası desteğinin resmedildiği karikatür s..
Rus Uzman'dan 'Paşinyan' çağrısı
Dünya

Rus Uzman'dan 'Paşinyan' çağrısı

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yaptığı alçak saldırıya ilişkin değerlendirmeler yapan Rus güvenlik Uzmanı Yevgeniy Mihaylov, "Erm..
Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı
Dünya

Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı

AGİT Minsk Grubu'nun eski eş başkanı ve eski ABD Azerbaycan büyükelçisi Matthew Bryza, "Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını kınıyorum. Bu cin..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay