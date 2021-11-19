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Spor Kayserispor, Göztepe maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor
Spor

Kayserispor, Göztepe maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor

Bu sezon Süper Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Yukatel Kayserispor, Göztepe maçından galibiyetle ayrılıp seri yakalamak istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:13:00 -
Kayserispor, Göztepe maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor

Bu sezon çıktığı 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 15 puanla ligde 13. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçıyla çıkışa geçmek istiyor.

Kayserispor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısındaki mağlubiyetlerin ardından sahasında Fatih Karagümrük maçındaki 2-1'lik sonuçla rahat nefes aldı.

Son olarak Fenerbahçe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Yukatel Kayserispor, ligin 13. haftasında Göztepe'yi konuk edeceği maça odaklandı.

Yukatel Kayserispor'un asbaşkanı Ali Çamlı, AA muhabirine, takımın hem oyun hem de motivasyon açısından her geçen gün iyiye gittiğini söyledi.

Teknik heyetin takımdan ileriye dönük çok daha fazla ümitli olduğunu belirten Çamlı, "İyi bir Kayserispor oluşuyor. Bizim için her sporcu değerli. Zaman zaman sakatlıklar oluyor, eksik futbolcular oluyor ama onların yerine oynayan çocuklar da aynı özveri ile aynı özgüvenle üstlerine düşen görevi yapmaya çalışıyor." dedi.

Çamlı, Fenerbahçe karşısında kaybedilen 2 puanı talihsizlik olarak nitelendirdiğini ve bu durumu bir daha yaşamak istemediklerini kaydetti.

"Fenerbahçe'yle berabere kaldık diye üzülüyoruz"

Futbolda başarılı olabilmek için her maça ayrı konsantrasyonla çıkılması gerektiğinin altını çizen Çamlı, "Şunu unutmamak gerekiyor, ligin en iyi takımlarından Fenerbahçe'yle berabere kaldık diye üzülüyoruz. Kayserispor o maçta müthiş bir mücadele ortaya koyarak tüm futbol camiasına keyifli bir maç izlettirdi." diye konuştu.

Futbolda her türlü sonucun mümkün olduğunu vurgulayan Çamlı, şunları kaydetti:

"Göztepe, ligin önemli takımlarından biri. Biz her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Göztepe maçına da aynı ciddiyetle Galatasaray maçına da aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Fenerbahçe ile deplasmandaki beraberliğin anlam kazanması için sahamızda Göztepe'yi yenmek zorundayız. Başarıyı hedefe koyarsanız başarıya ulaşırsınız. Ben takımımızın her gün üstüne koyarak ilerlediğini görüyorum. İnşallah seyircimizin de desteği ile Göztepe maçından galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum. Kayserispor en kötü gününde bile sahaya galibiyet için çıkan bir kulüp. Şu an iyi durumdayız. Göztepe maçıyla da bu gidişatı devam ettirmek istiyoruz. Kayserispor'u layık olduğu yere taşımak için teknik heyetle birlikte gayret içerisindeyiz."

 

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