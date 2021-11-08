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Spor Kayserispor Başkanı: 2 puanımız gasp edildi
Spor

Kayserispor Başkanı: 2 puanımız gasp edildi

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe maçında 3 puana çok yaklaştıklarını ancak 2 puanlarının gasp edildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 00:08:00 -
Kayserispor Başkanı: 2 puanımız gasp edildi

Gözbaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün bizi Kadıköy'de alkışlayan Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Bu takım alkışı hak ediyor. Yukatel Kayserispor'umuza gönül veren tüm futbolseverlere destekleri için teşekkür ediyorum. Biz puan cetvelinde hak ettiğimiz üst sıralara elbette çıkacağız. Biz güzel futbolumuza devam ettikçe her şeye rağmen, tüm engellere rağmen hak ettiğimiz yere geleceğiz. Çünkü ligin en iyi takımlarından biriyiz. En baştan beri hedeflediğimiz daha cesur, daha atak, kendinden emin, uyum içinde bir Yukatel Kayserispor vardı sahada. Akıllı oyunumuzu 2 golle süsledik, Kadıköy'de bir kez daha 3 puana çok yaklaşmışken yeniden malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi." ifadelerini kullandı.

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